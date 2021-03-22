22 Mart 2021 Pazartesi 23:48 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 23:48

Yasak Elma dizisinin 103. son bölümü ile Pazartesi akşamı izleyenleriyle buluştu. Yasak Elma 103. bölümde; Cansu'nun çıkardığı yangında zehirlenen Yıldız, 5 yıldır devam eden komadan uyanır. Çağatay ise Cansu ile evlenmiştir. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma 103.Bölüm Full İzleme linki ve son bölüm özeti haberimizde.

YASAK ELMA 103. BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Pazartesi akşamları FOX Tv'de izleyenlerinin karşısına çıkan dizinin gelecek bölümünde çok büyük değişimler yaşandı. 5 yıl sonrasını gösterecek olan Yasak Elma 103. yeni bölümde Cansu ile Çağatay'ın evlenmiş olması izleyenleri hayrete düşürdü.

YASAK ELMA 103. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma dizisinin son bölümde Cansu, Çağatay ve Yıldız'ı eve kilitleyip benzin döküp ateşe vermişti. Yeni bölümde ise sürpriz gelişmelerin yaşandığı görüldü.

Yasak Elma 103. yeni bölümde Cansu'nun çıkardığı yangında zehirlenen Yıldız, yıllarca komada kalır. 5 yıl sonra gözlerini açan Yıldız, Çağatay ve Cansu'nun evlendiğini duyunca ne yapacak?

Yıldız, çıkan yangından sonra 5 yıl komada kalır ve uyandığında her şey değişmiştir.

Yasak Elma 103. bölümde Yıldız, gözünü 5 yıl sonrasına açar. Yangının üstünden yıllar geçmiş ve herkesin hayatı bambaşka bir hal almıştır.

Yıldız'ın çocuğu Halitcan, Cansu'yu annesi zannetmektedir. Yıldız'ın uyandığını öğrenen Cansu ise çocuğu ona vermemek için elinden geleni yapacaktır.

Çağatay, Yıldız'ın uyandığını öğrenince onun yanına gelir ve Cansu ile evlendiğini söyler. Yıldız neye uğradığını şaşırmıştır. Bir yandan Çağatay, diğer yandan oğlu Halit Can'ın kendisini tanımaması onu kahreder.

Cansu ise Yıldız'ın uyanmasıyla birlikte büyük paniğe kapılır. Yıldız'ı arabasına alıp "Çağataydan ve oğlumdan uzak duracaksın. Yoksa gebeririz" diyerek tehdit eder.

Öte yandan Hasan Ali beyin ise her şeyini kaybedip seyyar satıcılık yapmaktadır.

Yıldız eski hayatını geri kazanmak için Hasan Ali ve Şahika'dan yardım alacaktır. Yıldız, eski hayatını geri alabilecek mi?

Değişmeyen tek şey Ender'in konumudur.

YASAK ELMA ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yasak Elma dizisinin son bölümünde Cansu, Çağatay ve Yıldız'dan intikam almak için onların evde bulunduğu bir anda evi benzin dökerek ateşe vermişti. Dizinin son bölümünün finalinde Çağatay ve Yıldız, dumandan zehirlenmişti.

Yasak Elma'nın oyuncu kadrosunda; Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade, Şafak Pekdemir, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Can Nergis, Serkan Rutkay Ayıköz, Nilperi Şahinkaya ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu yer alıyor.

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!