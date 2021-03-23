23 Mart 2021 Salı 11:31 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 11:31

Star Tv'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı 45. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Pazartesi akşamları yayınlanan Sefirin Kızı 45. bölümde; Yahya'nın nikah masasını terk etmesinin ardından Halise'nin tutuklanması konakta bomba etkisi yaratmıştır. Sancar annesinin tutuklanma nedenini ise Yahya'dan öğrenecektir. İşte kaçıranlar için Sefirin Kızı 45. bölüm izle Puhu Tv linki ve Sefirin Kızı son bölümde yaşananlar...

SEFİRİN KIZI 45. SON BÖLÜM İZLE (PUHU TV)

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı, Star'ın sevilen dizisi, 'Sefirin Kızı' her pazartesi izleyici ile buluşuyor.

Sefirin Kızı 45. son bölümde; Yahya'nın nikah masasını terk etmesinin ardından Halise'nin tutuklanması konakta bomba etkisi yaratmıştır. Sancar annesinin tutuklanma nedenini anlamaya çalışırken Mavi'yi de Sedat'tan uzak tutmaya çalışır. Olanların iç yüzünü ise Yahya'dan öğrenecektir. İki kardeş Halise'yi çıkarmak için mücadele etseler de annelerine karşı aldıkları tavrı korumaya kararlılardır.

Mavi, dışarıda kopan felaketlerden ve yaşanan tüm olumsuzluklardan Melek'i korumak için bir anda kendilerine küçük bir dünya kurar. Üstelik bunu Sancar'ı çok şaşırtacak bir yerde yapacaktır.

Dudu yaşadıklarına inanamaz ve yaşadığı acıyla konakta kriz yaratmaya devam eder. Yahya ise büyük bir pişmanlığın peşinde Elvan'la konuşmaya çalışır. Elvan, Bora sayesinde bambaşka bir Elvan keşfederken konağın sınırlarından girdiği anda arka arkaya öğrendikleriyle sarsılır.

Sedat ise hız kesmeden saldırmayı sürdürür ve Sancar'ın kucağına başka bir bomba daha bırakır.

Mavi, eski eşi Sedat'ın tehditlerine maruz kalıyor. Mavi'nin anneannesini öldürdüğünü söyleyen Sedat'ın amacı ne?

Yahya, Sencer'e Dudu'nun bebeğinin babasının kendisi olmadığını söylüyor.

Sancar aynı yerden sınanmaya devam ederken Mavi'nin geçmişindeki başka sırlar da yavaş yavaş su yüzüne çıkar. Sonunda Sedat'ın kontrolden çıkan öfkesiyle herkesin hayatı bir kabusa dönüşecektir.

Güven ise Melek'in velayetini alabilmek için her türlü oyuna başvurur.

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