24 Mart 2021 Çarşamba 11:26 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 11:26

Hekimoğlu 42. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Hekimoğlu'nun Salı akşamı ekrana gelen 42. bölümünde Ateş ve İpek, Amerika'dan dönerken uçakta rahatsızlanan bir yolcuya yardım eder. Vakanın giderek kötüleşmesine rağmen Ateş, ortada endişelenecek bir şeyin olmadığını düşünür. İpek ise uçakta bir salgın yaşanma ihtimalinden endişelidir. Uçakta bir salgın ihtimali konusunda İpek haklı mı? Hekimoğlu 42. bölümü full izlemek isteyenler için Hekimoğlu 42. bölüm izle tek parça! İşte son bölümde yaşananlar...

Hekimoğlu 42. son bölümde Ateş havada, Orhan karada aynı anda vaka çözüyor... Hekimoğlu son bölümü izleyemeyenler için Kanal D Hekimoğlu 42. bölüm izleme sayfası tek parça halinde sizlerle.

HEKİMOĞLU 42. BÖLÜM FULL İZLE

Ateş ve İpek uçakta, ekip ise hastanede mücadele veriyor!

Hekimoğlu 42. bölümde Ateş ve İpek, Amerika'da katıldıkları tıp sempozyumundan dönerken uçakta rahatsızlanan Koreli bir yolcuya yardım ederler. Vakanın sağlık durumunun giderek kötüleşmesine rağmen Hekimoğlu, ortada endişelenecek bir şeyin olmadığını düşünür. İpek ise uçakta bir salgın yaşanma ihtimalinden endişelidir.

Uçağı geri döndürmek için elinden geleni yapar. Havada vaziyet giderek karmaşıklaşırken Hekimoğlu, bir uçak dolusu yolcuya ve elindeki kısıtlı imkanlara rağmen her şeyi başlatan Koreli yolcunun nesi olduğunu bulmak için elinden geleni yapar.

Hastanede ise ekip ve Orhan son derece ilginç bir vakayı Hekimoğlu olmadan çözmeye çalışır. Orta yaşlarda, sıradan bir kadın olan Figen ani gerçekleşen bilinç kaybı ile hastaneye getirilir. Ekip ve Orhan, kadının nesi olduğunu araştırırken Figen'in sağlık durumu giderek kötüleşir. Ve hikayesindeki anlatmadığı karanlık noktalar da bir bir açığa çıkar.

Uçakta bir salgın ihtimali konusunda İpek haklı mı? Hekimoğlu, durumu giderek kötüleşen Koreli yolcuyu kurtarabilecek mi? Hastanede canla başla Figen'i kurtarmak isteyen Orhan ve ekip, kadının nesi olduğunu bulabilecek mi?

Ateş ve İpek'in olduğu uçakta yolcular nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı enfekte olurlar. Tek tek rahatsızlanan yolcuların en büyük şansı Ateş Hekimoğlu'dur! Ateş ve İpek olayı çözmeye çalışırken korkulan olur ve İpek'te hasta olur. Diğer tarafta hastanede de işler yolunda gitmez. Orhan, Memoli, Zeynep ve Emre bir hastanın gizemli durumunu çözmeye çalışır.

Uçakta durumlar kötüleşiyor, Ateş bir çaresini bulmak zorunda! Teker teker hastalanan yolcuların sağlık durumlarında beklenmedik gelişmeler oluyor. İpek, herkes için endişelenmeye başlıyor ve Ateş'e geri dönmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Ateş ise büyük bir risk alarak uçakta yolculardan birini ameliyat etmeye kalkıyor. Peki bu işin sonunda neler olacak? Hekimoğlu insanları kurtarabilecek mi?

Hem İpek'le ilgilenen hem de yolculara çare olmaya çalışan Ateş ise zor bir karar vermek zorunda kalır. Emre ise yoğun çabaları sonucunda olayı çözer. Ateş ne yapacak? İpek iyileşecek mi?

Zeynep ve Emre arasındaki ilişki belirsizliklerle devam ediyor. İkili arasındaki çekim gün gittikçe artıyor. Bu durumlardan dolayı artık ilişkilerine bir ad koymak isteyen Emre, Zeynep'le konuşuyor. Sadece takılmak değil, daha fazlasını istediğini söylüyor. Bunu duyan Zeynep için büyü bozuluyor. Zeynep başka türlü bir ilişki istemediğini söyleyerek, Emre'yle bundan sonra görüşmeyeceğini ve her şeyin sona erdiğini açıklıyor!

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