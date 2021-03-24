23 Mart 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Salı reyting sıralaması

24 Mart 2021 Çarşamba 09:33 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 09:33

Salı reyting sonuçları için Survivor 2021, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Baraj dizisi kıyasıya mücadele verdi. Reyting sonuçları, Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor. Peki Salı reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 23 Mart 2021 Reyting sonuçları

Salı akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde yarıştı. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv kanallarında ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Dün akşam yayınlanan dizilerden hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Salı reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 23 Mart 2021 reyting sonuçları...

23 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Mart 2021 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

7 BARAJ FOX

8 ATV ANA HABER ATV

9 SURVIVOR TV8

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 SURVIVOR TV8

9 HEKIMOGLU KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm full izle (EDHO son bölüm)

Masumlar Apartmanı 27. bölüm tek parça izle!

Maraşlı 11. bölüm izle tek parça!

Sefirin Kızı 45. bölüm izle Puhu Tv!

Çukur 4.Sezon 29.Bölüm full izle Puhutv! (Çukur 121.bölüm)

Yasak Elma 103. bölüm izle!