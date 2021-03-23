23 Mart 2021 Salı 23:52 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 23:52

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölümüyle izleyiciyi etkiledi. Atv'de yayınlanan fenomen dizi EDHO son bölümde Ceylan Çakırbeyli, verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket eder. Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'nin de ikazlarını yok sayan Ceylan Çakırbeyli, kendi planını uygulamaya başlar. İşte aksiyonun hız kesmediği EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm full izleme sayfası. EDHO 187. bölüm izle tek parça!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. son bölümüyle Salı akşamı Atv'de ekranlara geldi. EDHO 187.bölümde Hızır, büyük bir darbe alacaktır. Peki Ceylan Çakırbeyli öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü izleyemeyenler, EDHO 187. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM FULL İZLE (EDHO 187. BÖLÜM)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölümünde heycan ve aksiyon dolu sahnelerle izleyenleri ekran başına kilitledi.

EDHO 187. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a hayatları boyunca unutamayacağı bir ders verir.

Ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin verdiği kararla zor duruma düşer.

Ailenin direği ol dediği eşi Ceylan Çakırbeyli, verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket eder. Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli'nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya kararlıdır.

EDHO 187. bölümde Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'nin de ikazlarını yok sayan Ceylan Çakırbeyli, kendi planını uygulamaya başlar.

Oğlu Uğur'u kaybettikten sonra harekete geçen Demir ise abisi İdris'le ters düşme pahasına yapılanı ödetmeye niyetlidir. Bu durumda Behzat'ın en yakınındaki Hakan ise ilk darbeyi alır.

Oğlu Yaman Korkmaz'ın ikazlarına rağmen Kimsesiz Doğan'ı karşısına alan Hamdi Korkmaz ilk hamlesini yapar. Hamdi Kormaz'ın beklediği haber ise Seko'dan gelir.

CEYLAN (SANEM ÇELİK) DİZİYE VEDA EDİYOR!

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Turgay Tanülkü Ali Sürmeli ve Ozan Akbaba'nın rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ceylan rolünü canlandıran Sanem Çelik, bu hafta diziye veda edecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisine daha önce veda edip yeniden dönen Sanem Çelik, bu kez kadrodan ayrılacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ünlü oyuncusu diziye veda ediyor!