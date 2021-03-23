Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ünlü oyuncusu diziye veda ediyor!

23 Mart 2021 Salı 16:00 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 16:00

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisine daha önce veda edip yeniden dönen Sanem Çelik, bu kez kadrodan ayrılacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibine sonradan dahil olan Ceylan karakterinin nasıl veda edeceği merak konusu oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan ölecek mi?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ali Sürmeli ve Ozan Akbaba'nın rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 23 Mart tarihli bölümünde bir veda sahnesi yaşanacak. Çelik'in hayat verdiği Ceylan'ın sonu beklenmedik bir şekilde olacak.

Tv100'de yer alan habere göre; 6 sezondur ekranda olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da önemli bir ayrılık yaşanacak. Diziye daha önce veda edip tekrar dönem Sanem Çelik projeden ayrılacak.

SANEM ÇELİK KİMDİR?

Sanem Çelik, 18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1982 yılında başladığı Erenköy İlkokulunu 1987 yılında bitirdi. 1983 yılında aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı. 12 sene boyunca okul gösterilerinde ve Çağdaş Bale Topluluğu'nun çeşitli eserlerinde solist ve corps de ballet dansçısı olarak dans etti.

Ön lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçti. 1999'da mezun olan Sanem Çelik, Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisidir.

İlk olarak Yaban adını taşıyan bir sinema filminde rol alan Sanem Çelik "Kara Melek" adlı dizideki rolü ile geniş kitlelerce tanınan bir isim haline geldi.

1996 Adana Altın Koza Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü ve Magazin Gazetecilerinin verdiği En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Perran Kutman ile paylaştı.

1994-1996 yılları arasında birçok reklam filminde oynadı. 1999-2000 yılları arası animasyon filmlerinde seslendirme yaptı. 1998'de, Haldun Dormen'in yönetmenliğinde, Melih Kibar'in besteleri ve piyanosu eşliğinde Çiğdem Talu'ya Selam müzikalinin koreografisini yaptı, dans etti ve şarkı söyledi.

2000 yılında rol aldığı "Filler ve Çimen" adlı sinema filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Aynı film ile 2001 yılında 3 farklı yarışmada "En İyi Kadın Oyuncu" seçilerek ödül aldı.

2003'te Tolga Örnek'in yazıp yönettiği Hititler belgeselinde Haluk Bilginer ile beraber yer aldı, Kraliçe Puduhepa'yı hayat verdi. 2005 yılında rol aldığı Aliye adlı dizi izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Sanem Çelik 2013'te ise Behzat Ç. Ankara Yanıyor isimli filmde rol aldı. Filmde Ulrike karakterini canlandıran Sanem Çelik, daha sonra İnadına Yaşamak isimli dizide Zeynep karakterini canlandırdı. Çelik son olarak, Atv ekranlarında yayınlanan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizide yer aldı.