23 Mart 2021 Salı 12:31 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 12:31

Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? sorusu, dizinin bitmesine üzülen milyonlarca izleyeni tarafından merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü, Eyüp Boz ve Murat Onbul'un oturduğu Leyla ile Mecnun dizisi yayınlandığı dönemin en çok izlenen absürt komedi yapımları arasına girmeyi başarmıştı. Peki Leyla ile Mecnun tekrar mı başlıyor? İşte konu hakkında merak edilenler...

LEYLA İLE MECNUN YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Yayın hakları Exxen tarafından satın alınan Leyla ile Mecnun dizisi, yeni bölümleriyle ekranda olacak.

Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden başlayacak olması, dizinin izleyenleri tarafından heyecan uyandırdı. Exxen platformunda yeniden çekilecek Leyla ile Mecnun dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.

2011-2013 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan, yönetmen koltuğunda Onur Ünlü, Eyüp Boz ve Murat Onbul'un oturduğu Leyla ile Mecnun dizisi yayınlandığı dönemin en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başarmıştı.

LEYLA İLE MECNUN EXXEN'DE BAŞLAYACAK

Üç sezon boyunca ekranlarda boy gösteren ve genç izleyici kitlesi ile büyük başarı yakalayan sevilen dizi, Exxen için Onur Ünlü tarafından yeniden çekilecek. Aynı kadro ve aynı hikaye üzerinden sürdürüleceği öğrenilen Leyla ile Mecnun'un çekimleri, yaz aylarında başlayacak.

Leyla ile Mecnun'un başrol oyuncusu Ali Atay ise şu anda Fox TV'de yayınlanan Son Yaz dizisinde başrol oynuyor.

LEYLA İLE MECNUN KONUSU

Aynı gün, aynı hastanede dünyaya gelen iki bebek, yatak sayısının azlığından dolayı yan yana yatırılırlar. Ailelerinin "doğar doğmaz birbirlerini buldular" sözü üzerine beşik kertmesi yapılan bebekler, isimlerini de efsanevi âşıklar Leylâ ve Mecnun'dan alır.

Aradan 25 yıl geçer. Bir sabah ailesi Mecnun'a durumu anlatır ve Leyla'yı istemeye giderler. Mecnun başta bu durumdan rahatsızlık duysa da Leyla'yı görür görmez âşık olur. Onu etkilemek için ne yapacağını bilemeyen Mecnun, bir gece rüyasında aksakallı dedeyi görür. Aksakallı dedenin rüyalarından çıkıp Mecnun'la beraber yaşamaya başlamasıyla da işler karışır. Mecnun Leyla'yı bir trafik kazasında kaybeder. Bu durumu kabullenemeyen Mecnun 1 yıl kimseyle konuşmaz. Daha sonra Leyla'nın organlarının bağışlandığını öğrenir. Bunun peşine düşen Mecnun Leyla'nın kalbini alan Şirin ve ciğerini alan Sedef ile tanışır. Bir yanda kültürlü ve bilgili Şirin diğer yanda kuryelik yapan ve kendi gibi olan Sedef vardır. Mecnun ikisi arasında gidip gelir ancak ikisiyle de mutlu olamaz. Sedef ve Şirin mahalleyi terk eder. Leyla'sının peşinde çöllere düşen Mecnun daha sonra babasının eski bir arkadaşı olan Ömer'in kızı Leyla'ya aşık olur.

Leyla ile Mecnun, Eflatun Film tarafından yapılıp TRT 1'de 3 sezon yayımlanan ve final yapamadan yayından kaldırılan absürt komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Dizi temel olarak efsanevi karakterler Leyla ile Mecnun'un hikayesi üzerine kurgulanmış ve üzerine absürt komedi, bilim-kurgu, durum komedisi ögeleri eklenmiştir.

Behzat Ç. ile birlikte farklı yapım şirketlerine bağlı dizilerin birbirlerine konuk olduğu ilk dizi olan Leyla ile Mecnun sonlandıktan sonra aynı senaryo üzerinde bir de sinema filmi çekilmesi planlanıyordu ama diziden bazı oyuncular ayrıldığı için bu fikirden vazgeçildi.