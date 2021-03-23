Doğduğun Ev Kaderindir'de başrol oyuncusu diziden ayrılıyor!

23 Mart 2021 Salı 13:13 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 13:13

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şaşırtan ayrılık! Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı TV8 dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde büyük bir değişiklik yaşanacağı iddia edildi. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncularından İbrahim Çelikkol, kadroya veda ediyor. İbrahim Çelikkol, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterine can veriyor.

TV8 ekranlarında Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde herkesi üzecek bir ayrılık yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi karakterine can veren İbrahim Çelikkol kadroya veda ediyor. Hikayesi biten İbrahim Çelikkol, bu hafta Doğduğun Ev Kaderindir'e veda edecek.

Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir ve Engin Öztürk gibi isimlerin rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Türkiye dışında diğer ülkelerde de gösterime girmiştir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da onu yetiştiren annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep'in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Doğum gününde Zeynep'in, erkek arkadaşından aldığı evlenme teklifi, öz annesini onu tamamen kaybetme korkusuna sürükler. Zeynep'e eski mahallesinden biriyle evlenmesi için baskı yapar. Artık Zeynep için öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Kaderi, onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Zeynep, Mehdi ile ilk kez mahallede görüşür ve aralarındaki her şey orada başlar .

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