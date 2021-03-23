23 Mart 2021 Salı 11:42 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 11:42

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin iki başrol oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan ile Ayça Ayşin Turan ikinci yönetmen Savaş İlhan'ın rejisini beğenmediği için yapımcıdan yönetmenin değiştirilmesini istedi.

Bu durum yönetmeni çok seven Yeşim Salkım başta olmak üzere diğer oyuncuların tepkisini çekti. Kriz bir süre ertelense de sonunda yeni baba olan Savaş İlhan, yapılan toplantılarda Ahmet Mümtaz Taylan ile Ayça Ayşin Turan'ın ısrarı sonrası projeden ayrılmak zorunda kaldı.

Dizinin oyuncularından Olgun Toker karara tepkisini, Ayça Ayşin Turan'ın işe aldırdığı makyözden çıkardı. Toker sette yüzündeki teri silerken makyöze bağırmaya başladı. Makyöz uğradığı tavır sonrası "Bana mobbing uygulandı" diyerek soluğu karakolda aldı. Sakinleştirilen makyöz şikâyetten vazgeçirildi. Olgun Toker daha sonra özür dileyerek makyözün gönlünü aldı.

ARIZA OYUNCULARI

Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse yer alıyor