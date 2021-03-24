24 Mart 2021 Çarşamba 20:54 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 20:54

Masumiyet 5. bölüm FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Masumiyet 5. bölümde Ela için yapbozun eksik parçalarını yerine koyar. Ela'nın hatırladıklarını kaldırması hiç kolay olmaz. Ela'nın eksik parçaları tamamlamaya başlaması Hale'yi harekete geçirir. Hale, oğlu İlker'i yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Gerçeklerle yeniden yüzleşen İlker gidecek mi, kalacak mı? Masumiyet 5.bölüm izleyemeyenler Masumiyet 5. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

FOX Tv'de yayınlanan Masumiyet dizisi, 5. bölümüyle Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluştu. Dizinin başrollerinde; Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın ve Selen Uçe yer alıyor. Masumiyet 5. bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

MASUMİYET 5.BÖLÜM FULL İZLE

Masumiyet dizisinin yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut, yönetmenliğini Ömür Atay, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık kaleme alıyor.

MASUMİYET 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Genç bir kızın mağduriyetini ve güçlü bir aileye karşı dik duruşunu konu alan Masumiyet dizisi, her hafta Çarşamba akşamı saat 20.00'da FOX Tv'de izleyenleriyle buluşuyor.

MASUMİYET 5. BÖLÜM ÖZETİ

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın'ın paylaştığı, büyük bir ilgiyle izlenen "Masumiyet"in bu akşam yayınlanacak bölümünde izleyicinin haftalardır beklediği an ekrana geldi.

ELA, HATIRLAMAYA BAŞLIYOR!

Masumiyet 5.bölümde Ela'nın hatırlamaya başlaması, olay gecesini aydınlatacak.

Ela ve İlker'in olay yerinde yaşadıkları yüzleşme, Ela için yapbozun eksik parçalarını yerine koyar. Ela'nın hatırladıklarını kaldırması hiç kolay olmaz.

Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde Ela ve İlker'in olay gecesinin yaşandığı evde buluşması hikayenin seyrinin değiştirecek.

İLKER YURT DIŞINA KAÇACAK MI?

Ela, İlker'in evine gittiğinde felaketle sonuçlanan olay gecesini hatırlamaya başlayacak. Ela'nın eksik parçaları tamamlamaya başlaması Hale'yi harekete geçirecek.

Duruşma günü yaklaşırken Hale, İlker'i yurt dışına kaçırmak için düğmeye basacak.

Bir yandan İrem'in şok intiharıyla, diğer yanda Ela'dan gördüğü tepkiyle köşeye sıkışan İlker, bir kez daha annesine sığınır.

Hale, oğlunu kurtarmak için düğmeye basar ve İlker'i yurt dışına kaçırmak için harekete geçer. Peki İlker gidecek mi?

Ela'nın kaybettiği bebeğini hatırlaması herkes için işin rengini değiştirirken, Hale'nin kaçış planı anne oğul için ya kurtuluş ya da sonun başlangıcıdır.

İREM, HALE'NİNİ OCAĞINA DÜŞER

Diğer yanda, Bahar ve Ela'nın zorbalığa karşı verdikleri sınav, İrem'in çektiği video sonrası yaşananlarla bir kez daha alevlenir. Ela yine hedefteki isimdir.

İntiharı sonrasında yaşananlarla birlikte İrem, Hale'nin ocağına düşer ve yeni bir hamle yapmak zorunda kalır.

Kızının, evliliği yüzünden sürüklendiği noktayı hazmedemeyen Harun, Bahar'la sessiz bir iş birliği içine girer.

BAHAR VE HARUN İŞ BİRLİĞİ YAPAR

Bahar ve Harun ise kızlarının arasındaki düşmanlığa rağmen, sessiz bir iş birliğine girecek.

Bahar da, kızlar arasındaki tehlikeli düşmanlığa rağmen Harun'a güvenmeyi seçer.

Yönetmenliğini Ömür Atay'ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet", sürpriz gelişmelerle dolu yeni bölümleriyle Çarşamba akşamları saat 20.00'de FOX'ta.