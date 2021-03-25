25 Mart 2021 Perşembe 23:45 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 23:45

Mucize Doktor 55. bölüm izleyenlere hüzünlü ve gergin anlar yaşattı. FOX Tv'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un 55. bölümü ekrana geldi. Perşembe akşamı izleyenleriyle buluşan Mucize Doktor'un son bölümünde zincirleme bir trafik kazasında Ferman'ın kaybolması herkesi tedirgin eder. Ferman nerede? İşte kaçıranlar için Mucize Doktor son bölüm FOX Tv izleme sayfası. Mucize Doktor 55. bölüm izle!

Mucize Doktor 55. bölümde Ali Vefa'nın başı derttedir. İşi ile duygularını birbirinden ayırt edemeyen Ali hakkında soruşturma açılır. Mucize Doktor dizisinin 55. bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

MUCİZE DOKTOR 55. BÖLÜM FUL İZLE

Fox Tv'de yayınlanan ilk bölümünden itibaren, özellikle konusu ve oyuncu performanslarıyla beğeni toplayan Mucize Doktor dizisi, otizimli doktor Ali'nin etrafında gelişen olayları konu alınıyor.

MUCİZE DOKTOR 55. BÖLÜM ÖZETİ

Mucize Doktor 55. bölümde Bir asker uğurlaması sırasında meydana gelen zincirleme trafik kazası bütün civar hastaneleri alarma geçirir.

Ferman asistanlarla beraber olay yerine gider. Can pazarı dört bir yanda sürer, başka hastaneden bir doktor, Ali'yi sıkıştırdıkça sıkıştırır ve herkes limitinin sonuna kadar test edilirken bir de fark ederler ki... Ferman yoktur. Saatlerdir kimse ondan haber alamamıştır...

Başrolünü Taner Ölmez'in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi her hafta Perşembe günü FOX Tv'de izleyici karşısına çıkıyor.

MUCİZE DOKTOR'UN KONUSU

Mucize Doktor dizisi Amerikan yapımı olan ve 2017 yılında 2 sezon ve 36 bölüm olarak yayınlanan The Good Doctor dizisinden uyarlanacak konusu ile tıbbi bir drama dizisi olarak ekranlara geliyor. Mucize Doktor dizisinin konusu ise dağlık ve sapa bir köyde otizmli Savant Sendromu ile hayata gözlerini açan ve bu özel kişinin yani Ali Vefanın cerrah olma yolundaki mücadele hikayesi ekranlara taşınıyor.

Bu genç cerrahın çok özel bir hastalığı vardır Savant Sendromu. Savant Sendromu genel zeka düzeyi ortalama durumda olmasına karşın bir ya da birden fazla alanda aşırı düzeyde bilgi yeteneğine sahip olan kişilere konulan bir tanıdır. Çevresindeki insanlarla iletişim kurmakta çok zorlanan bu genç doktorun ilginç de bir hikayesi vardır.

Ali Vefa karakteri, henüz çocukken farklılığından dolayı babası onu evlatlıktan reddeder ve maalesef şiddete maruz bırakır. Ali'ye onun özel olduğunu bilen bir abisi var ve tek desteği de abisidir. Abisinin Ali'ye Arkadaş olmaları için şart koşan çevredeki arkadaşlarının isteğini yerine getirmek için girdiği yıkık bir yapının altında göçükte kalır ve Alinin gözleri önünde ölür. Bu vesile ile Ali Vefa acil müdahaleye gelen Doktor Adil ile tanışır ve Adil Hoca Ali Vefa'yı evlatlık edinir.