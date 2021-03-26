26 Mart 2021 Cuma 20:01 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 20:01

Ramo 37. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Show Tv ekranlarında yayınlanan yeni bölümde Ramo, büyük bir sorunla karşı karşıya kalıyor. Kaptan'ın yanına gittiğinde karşılaştığı manzara onu şaşırtıyor. Sibel'e yapılan yanlışı affetmeyen Ramo, düşmanlarına neler yapacak? Ramo 37. bölüm full izleme sayfası haberimizde yer alıyor. İşte heyecanla izlenen Ramo'nun son bölüm özeti ve Ramo 37.bölüm izleme linki.

RAMO 37. BÖLÜM FULL İZLE!

Ramo, kaybolan paraların peşinde hiç bilmediği bir kasabaya ulaşır. Kaptan, paraların bulunması için Ramo'ya 24 saat süre verir.

Ramo, kaybolan paraların peşinde hiç bilmediği bir kasabaya ulaşır. Kaptan, paraların bulunması için Ramo'ya 24 saat süre verir. Aksi halde kasabayı yerle bir edecektir. Bir yandan masum insanları Kaptan'ın şerrinden korumaya çalışan Ramo, diğer yandan kendisine kimin ihanet ettiğini araştırmaya başlar.

Şerif ise Serdengeçtilerin sistemini çözüp onları yok etmeye kararlıdır. Bu uğurda yeni bir plan yapan Şerif, amacına bir adım daha yaklaştığını düşünüyordur.

Diğer yandan Sibel, başını belaya sokmasına rağmen Doğu'nun annesini aramaya devam eder. İpuçları Sibel'i hiç beklemediği bir yere çıkarır.

Olan biteni öğrenen Ramo bile bu son durum karşısında ne yapacağını bilemez.