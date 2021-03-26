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Ramo 37. bölüm full izle Show Tv! Ramo 37.bölüm izle!

Ramo 37. bölümü izleyenleri soluksuz bıraktı. Dizinin yayınlanan yeni bölümüne Sibel'in Nehir'e gözdağı verdiği anlar damga vurdu. Show Tv'de Cuma akşamı yayınlanan Ramo 37. son bölümde, Doğu'nun annesini arayan Sibel'i hiç beklemediği bir sonuç beklemektedir. Olan biteni öğrenen Ramo bile bu son durum karşısında ne yapacağını bilemez. İşte kaçıranlar için Ramo son bölüm 37. bölüm full izleme Show Tv linki.

26 Mart 2021 Cuma 20:01 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 20:01
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Ramo 37. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Show Tv ekranlarında yayınlanan yeni bölümde Ramo, büyük bir sorunla karşı karşıya kalıyor. Kaptan'ın yanına gittiğinde karşılaştığı manzara onu şaşırtıyor. Sibel'e yapılan yanlışı affetmeyen Ramo, düşmanlarına neler yapacak? Ramo 37. bölüm full izleme sayfası haberimizde yer alıyor. İşte heyecanla izlenen Ramo'nun son bölüm özeti ve Ramo 37.bölüm izleme linki.

RAMO 37. BÖLÜM FULL İZLE!

RAMO 37. BÖLÜM ÖZETİ

Ramo, kaybolan paraların peşinde hiç bilmediği bir kasabaya ulaşır. Kaptan, paraların bulunması için Ramo'ya 24 saat süre verir.

Ramo, kaybolan paraların peşinde hiç bilmediği bir kasabaya ulaşır. Kaptan, paraların bulunması için Ramo'ya 24 saat süre verir. Aksi halde kasabayı yerle bir edecektir. Bir yandan masum insanları Kaptan'ın şerrinden korumaya çalışan Ramo, diğer yandan kendisine kimin ihanet ettiğini araştırmaya başlar.

Şerif ise Serdengeçtilerin sistemini çözüp onları yok etmeye kararlıdır. Bu uğurda yeni bir plan yapan Şerif, amacına bir adım daha yaklaştığını düşünüyordur.

Diğer yandan Sibel, başını belaya sokmasına rağmen Doğu'nun annesini aramaya devam eder. İpuçları Sibel'i hiç beklemediği bir yere çıkarır.

Olan biteni öğrenen Ramo bile bu son durum karşısında ne yapacağını bilemez.

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