26 Mart 2021 Cuma 23:44 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 23:44

Arka Sokaklar 583. bölümü izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşattı. Kanal D'nin sevilen polisiye dizisi Arka Sokakların yayınlanan son bölümünde; Selin'i bulmak için harekete geçen ekip, Giray'dan gelen bir video ile şoke olurlar. Videoda Selin, ilacın etkisiyle sersem gibidir. Giray, herkesi öldürdüğü yöntem olan poşeti Selin'in başından geçirmektedir. Arka Sokaklar 583. bölüm full izleme linki ve son bölümde yaşanan gelişmeler haberimizde yer alıyor.

Arka Sokaklar 583. bölümüyle Cuma akşamı Kanal D ekranlarında geldi. Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Arka Sokaklar 583. bölümde Giray'ın, Selin'i kaçırdığı minibüse ulaşılır. Minibüs yanmış haldedir ve içerinde tanınmayan sarı saçlı bir kadın cesedi bulunur. Giray, Selin'i öldürdü mü? İşte Arka Sokaklar 583. bölüm full izleme linki ve son bölüm özeti.

ARKA SOKAKLAR 583. BÖLÜM FULL İZLE

Ekip, Giray'ın kaçırdığı Selin'i bulmak için seferber oluyor!

Aka Sokaklar 583. bölümde Giray, Selin'i boğduğunu gösteren videoyu ekibe yollar. Selin, hareketsiz yatarken video kapanır. Ekip şoku atlattıktan sonra tüm gücüyle olayın peşine düşer.

Selin kayıp olması başta Mesut olmak üzere ekibi korkutuyor. Kaybolduğu sırada etraftaki gizli kameralarda neler olduğuna bakan ekibimiz, izledikleri görüntülerle büyük şok yaşarlar. Selin, Giray'ı kovalamaktadır.

Selin'i bulmak için harekete geçen ekip, Giray'dan gelen bir video ile şoke olurlar. Videoda Selin, ilacın etkisiyle sersem gibidir. Giray, herkesi öldürdüğü yöntem olan poşeti Selin'in başından geçirmektedir.

Ekip arkadaşları bu görüntüleri acı içinde izlerler. Mesut ise, bilgisayardan geçip Giray'ı öldürecek kadar öfke doludur.

Sinem, bir şekilde videonun atıldığı yeri tespit etmiştir. Ekibin tek amacı hiç olmazsa Selin'in cesedini alabilmektir. Ambulansla beraber yoldadırlar. Mekana vardıklarında ne Giray, ne de Selin vardır. Sadece Selin'in eşyaları vardır. Rıza, Mesut, Engin ve önderliğinde bahçede aramalar sürmektedir.

Giray'ın, Selin'i kaçırdığı minibüse ulaşılır. Minibüs yanmış haldedir ve içerinde tanınmayan sarı saçlı bir kadın cesedi bulunur. Ceset otopsiye gönderilir. Mesut adeta yürüyen cesettir. Ayakta durmasındaki tek güç Selin'in katili Giray'ı bulmaktır.

Giray'ın saklandığı mekan bulunur ve ekibimiz baskına gider. Giray mekanda yoktur. Halis kaçmak isterken Mesut tarafından yakalanır. Nevbahar'ı da tutuklayıp emniyete getirirler. İkisi de savcılığa sevk edilir.

Sevk sırasında koruma şirketinden Enver'in adamı Baki, Nevbahar'ı kaçırmak için konvoyun yolunu keser ve çatışma başlar. Arbedede Nevbahar polislerden birinin silahın alıp Hüsnü'ye doğrultur. Hüsnü fark eder ve Nevbahar'ı vurmak zorunda kalır. Halis'i kaçırmayı başarırlar.

Annesinin Hüsnü başkomiser tarafından öldürüldüğünü duyan Giray çılgına döner. Önce Esra'yı markajına alır intikam için. Oysa hedefinde Zeliha vardır. Zeliha'nın peşinde olduğu haber kaynağını kullanarak Zeliha'ya tuzak kurar.

Giray'ın annesinin intikamı için kurduğu tuzaktan Zeliha'nın başına gelecekler sonrasında çoban ailesinin bittiği an mı olacaktır?

HÜSNÜ'YE BÜYÜK ŞOK!

Ekip, Selin'i kaçıran sapık seri katil Giray'ı bulmak için annesi Nevbahar'ın evine gider. Nevbahar, ekip ile işbirliği yapmaz. Bunun üzerine hem Nevbahar'a, hem de avukatına tutuklama emri çıkartılır. Mesut da, Halis'i yakalamış Giray'ın yerini bulmak için onu sorgulamaktadır. İşler istedikleri gibi gitmez ve harekete geçen ekip avukatı tutuklar. Nevbahar ise, kolay kolay teslim olmaz. Ekip ile adamları çatışmaya başlar. Bu sırada Nevbahar, yerde bulduğu bir silahı Hüsnü'ye doğrultur. Hüsnü fark eder ve ondan önce davranarak onu vurur.

Giray, annesini öldüren Hüsnü'ye karşı intikam yemini eder. Zeliş'i ağına düşürerek Hüsnü'ye gerekli acıyı yaşatacağını düşünür.