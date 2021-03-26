26 Mart 2021 Cuma 20:34 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 20:34

Kırmızı Oda 30. bölüm Cuma akşamı Tv 8 ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Kırmızı Oda'ya 30. bölümde dahil olan Yiğit Özşener, zengin iş adamı Zafer karakterine hayat verirken; Esra Ronabar ise Zafer'in eşi ve tescilli güzel Nihal karakteriyle izleyiciyle buluştu. İşte kaçıranlar için Kırmızı Oda 30. full bölüm izleme linki.

İlk bölümünden itibaren izlenme rekorları kıran Kırmızı Oda'da yine doktor hanıma gelen hastaların hayatlarında yaşadıkları travmalar ele alınıyor.

KIRMIZI ODA 30. BÖLÜM İZLE

26 Mart 2021 Cuma akşamı ekranlara gelen Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde yine birbirinden ilginç vakaların hikayeleri ele alındı. Kırmızı Oda 30. bölümüne ünlü oyuncular Yiğit Özşener ve Esra Ronabar dahil oluyor. İşte merakla beklenen Kırmızı Oda 30. Bölüm Tanıtımı

KIRMIZI ODA'YA 2 SÜRPRİZ İSİM

Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan 'Kırmızı Oda'nın kadrosuna ünlü oyuncular Yiğit Özşener ve Esra Ronabar katılıyor.

TV8 ekranında yayınlanan tüm bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kırmızı Oda'ya 30. bölümde dahil olan Yiğit Özşener, zengin iş adamı Zafer karakterine hayat verirken; Esra Ronabar ise Zafer'in eşi ve tescilli güzel Nihal karakteriyle izleyiciyle buluştu.

Eşine büyük bir aşkla bağlı olan Nihal, bayılmalarının çözümünü Doktor Hanım'da ararken, Zafer'in evlilikleriyle ilgili söylediği sözler Doktor Hanım'ı çok şaşırtacak.

'Kırmızı Oda' yeni bölümüyle 26 Mart Cuma akşamı TV8'de.