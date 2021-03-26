Reyting sonuçları 25 Mart 2021: Perşembe Total reyting sonuçları

26 Mart 2021 Cuma 09:36 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 09:36

Dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçlarına göre en çok izlenen televizyon programı belli oldu. Perşembe reyting sonuçları için; Tv8'de Survivor, TRT 1'de Tövbeler Olsun (final), Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star'da Akrep, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova ve FOX Tv'de Mucize Doktor dizisi kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Peki, dün gece yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisi birinci oldu, total ve AB reyting sıralaması nasıl sonuçlandı?

Reyting sonuçları, Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor.

Perşembe akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde yarıştı. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Perşembe reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 25 Mart 2021 reyting sonuçları...

25 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe reyting sonuçları ise şöyle:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 MUCIZE DOKTOR FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 SURVIVOR TV8

9 ALEV ALEV SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 MUCIZE DOKTOR FOX

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 SURVIVOR TV8

7 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX

8 ALEV ALEV SHOW TV

9 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

10 ATV ANA HABER ATV

Mucize Doktor 55. bölüm full izle!