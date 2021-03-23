22 Mart 2021 Reyting sonuçları: Pazartesi reyting sıralamasında kim birinci oldu?

23 Mart 2021 Salı 09:22 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 09:22

Pazartesi reyting sonuçları izleyenler tarafından merak ediliyor. Dün akşam ekranlarda Survivor 2021, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu (Sinema), Çukur, Maraşlı, Yasak Elma ve Sefirin Kızı dizisi yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları, Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor. Peki Pazartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 22 Mart 2021 Reyting sonuçları

Pazartesi akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Dün akşam yayınlanan dizilerden hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Pazartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 22 Mart 2021 reyting sonuçları...

22 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 YASAK ELMA FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 MARASLI ATV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 ATV ANA HABER ATV

9 CUKUR (OZET) SHOW TV

10 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 YASAK ELMA FOX

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MARASLI ATV

6 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 YASAK ELMA (OZET) FOX

9 ESRA EROL'DA ATV

10 CUKUR (OZET) SHOW TV