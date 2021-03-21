21 Mart 2021 Pazar 10:31 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 10:31

Sadakatsiz 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 23. bölüm fragmanında Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, planladığı intikam hayalini hayata geçiriyor. Yayınlanan fragmanda eve gelen Volkan, Derin'i gözü dönmüş halde buluyor. Bambaşka bir kişiliğe bürünen Derin, ne yapacak? İşte Sadakatsiz 23. yeni bölüm fragmanı.

SADAKATSİZ 23. BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz son bölümde Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ancak bu defa bambaşka bir kişiliğe bürünüyor.

Sadakatsiz 23. yeni bölüm fragmanında Derin'in evdeki hallerini gören Volkan, endişeleniyor ve sonrasında olanlar herkesi şoke ediyor!

Volkan ve Derin'in evine gelen Asya gördükleri karşısında ne yapacak? Derin, nasıl bir intikam planı hazırlıyor?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sadakatsiz son bölümde Asya'nın evinde yine eski defterleri açan Volkan'ın boşanmak istediğini söylemesi dikkat çekerken; Derin'in tüm bunları duyması haftaya damga vurdu.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi 'Doctor Foster'dan uyarlanan Sadakatsiz'in haftaki son bölümünde Volkan'la arası epeyce gerilen Derin'in gönderdiği videoyu görmesi şoke eden gelişmelerden oldu.

Tüm bunlar yaşanırken Asya'nın elindeki kozdan sonra geri adım atmaya karar veren Gönül'ün Asya'dan elindeki videoyu silmesini istemesi çarpıcı anlardan oldu.

Annesi ve kendisine yapılanlar karşısında daha fazla sessiz kalmayan Selçuk'un harekete geçerek Haluk'a babalık davası açması ise bölüme damga vuran diğer olay oldu.