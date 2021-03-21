21 Mart 2021 Pazar 23:54 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 23:54

Kefaret 18. bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Kefaret 18. bölümde Ahmet'in umursamazlığına dayanamayan Zeynep kendini tehlikeye atarak Arzu ile konuşmaya gider ancak bu kararı kötü sonuçlar doğuracaktır. Kefaret 18. bölümü tek parça halinde izlemek için haberin içerisindeki linke tıklayınız. İşte kaçıranlar için Kefaret 18. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

Pazar akşamları FOX Tv'de yayınlanan Kefaret dizisinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşıyor. Kefaret 18. bölümü tek parça halinde izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.

KEFARET 18. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA

Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanan Kefaret dizisi her Pazar FOX Tv'de yayınlanıyor.

KEFARET 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kefaret dizisinin bu akşam yayınlanan 18. bölümünde Sinan'ın kayıp haberi çiftliğe bomba gibi düşerken Arzu'nun zorla tuttuğu Meltem ve bebeğini zor günler beklemektedir.

Ahmet, Arzu'nun Cansu'yu takas etme talebini reddeder ve telefonu yüzüne kapatır. Fulya meslekten atılmak pahasına Sinan'ı bulabilmek için sıra dışı yöntemlere başvururken Emre de Alp'in de yardımını alarak Meltem'i aramaktadır.

Ahmet'in umursamazlığına dayanamayan Zeynep kendini tehlikeye atarak Arzu ile konuşmaya gider ancak bu kararı kötü sonuçlar doğuracaktır.