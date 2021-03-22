21 Mart 2021 Reyting sonuçları: Pazar reyting sıralamasında ilk 10 yapım

22 Mart 2021 Pazartesi 09:49 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 09:49

Pazar reyting sonuçları izleyenler tarafından merak ediliyor. Dün akşam ekranlarda Survivor, Teşkilat, Arıza, Kefaret, Teşkilat ve Hercai yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları, Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor. Peki Pazar reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 21 Mart 2021 Reyting sonuçları

Pazar akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Dün akşam yayınlanan dizilerden hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Pazar reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 21 Mart 2021 reyting sonuçları...

21 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Mart 2021 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Teşkilat özet, üçüncülüğü Survivor aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Teşkilat özet, üçüncü sırada Survivor yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

Teşkilat 3. bölüm full izle!

Arıza 27. son bölüm izle!

Kefaret 18.bölüm full izle!