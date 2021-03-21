21 Mart 2021 Pazar 20:04 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 20:04

Arıza 27. bölüm izleyenleriyle buluştu. Show TV'de ekrana gelen, O3 Medya imzalı dizinin Pazar akşamı yayınlanan bölümünde yaşanan gelişmeler, heyecan dolu anlara sahne oldu. Arıza 27. bölümde Ali Rıza, Haşmet Ağa ve Aslan'ın, Burak ve Mithat ile karşı karşıya geldiği anlar izleyenleri heyecanlandırdı. İki taraf arasındaki gerilim giderek yükselirken, savaş bayrakları çekildi. İşte Arıza 27. bölüm full izleme sayfası.

ARIZA 27. BÖLÜM FULL İZLE

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

ARIZA 27. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Arıza 27. son bölümde Ali Rıza babasının aradığını Halide'ye söylerken, İhtiyar'ın sözleri akıllara "Ali Rıza'ya gerçeği söyleyecek mi?" sorusunu getiriyor.

Burak ve Murat, Ali Rıza'ya haber sızdıran kişiyi öğrenmek isterken, Füsun'un tedirgin hali dikkat çekiyor.

Ali Rıza, Haşmet Ağa ve Aslan'ın, Burak ve Mithat ile karşı karşıya geldiği anlarda gerilim giderek yükselirken, savaş bayrakları çekiliyor.

Arıza yeni bölümleriyle her Pazar 20:00'de Show TV'de.

ARIZA ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Murat ile Balaban'ın kendisine kurduğu tuzağı önceden öğrenen Ali Rıza, planlarını bozarak saldırıya geçti. Finalde herkesi etkisiz hale getirdikten sonra Balaban ile karşılaşan Ali Rıza, mermisi bittiği için onu elinden kaçırdı. Tam o anlarda gelen sürpriz bir telefon ise herkesi şoke etti. Telefondaki kişi Ali Rıza'nın babasıydı.

Show TV'nin beğeniyle izlenen ve Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Arıza'da; Murat ile Balaban'ın kendisine kurduğu tuzağı önceden öğrenen Ali Rıza, Aslan ile beraber karşısına çıkan herkesi temizledikten sonra bulundukları otoparkın çatısında Balaban ile karşılaştı ancak mermisi bittiği için onu elinden kaçırdı.

Tam o anlarda gelen sürpriz bir telefon ise Ali Rıza'yı büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Duyduğu ses karşısında şoke olan Ali Rıza, telefondaki kişiye "baba" derken, bu çarpıcı gelişmeden sonra Ali Rıza'nın babasına dair akıllardaki soru işaretleri giderek artmaya başladı.