21 Mart 2021 Pazar 10:11 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 10:11

Sen Çal Kapımı 36. bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitledi. Sen Çal Kapımı son bölümde Serkan Eda'ya evlenme teklifi ediyor ama Eda kabul etmiyor. Selin'in hamilelik iddiası her şeyi bozuyor. Peki Selin gerçekten hamile mi? Eda, Serkan'a nedenini söyleyecek mi? İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 36. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Sen Çal Kapımı 36. son bölüm izle!

SEN ÇAL KAPIMI 36. BÖLÜM FULL İZLE

Sen Çal Kapımı, her hafta Cumartesi yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. FOX Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel yer alıyıor.

SEN ÇAL KAPIMI 36. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan ve Eda'nın kavuşmasına "gerçek evlilik" gölgesi düşer. Eda bu evlilik gerçek bile olsa Serkan onu hatırladığı için mutludur.

Ne olursa olsun Deniz ile evliliği iptal ettirecek, aşklarına devam edecekler, el ele her şeyin üstesinden geleceklerdir.

Deniz'in Eda'ya olan aşkı ağır basar ve ortadan kaybolur. Eda ve Serkan, Deniz'i bulabilecek mi?

Öte yandan Selin'in hamile olduğu ortaya çıkar. Selin'e hesap soran Eda, bu haber karşısında şoke olmuştur ve yenşden hayalleri suya düşer. Selin ise Serkan'ın bunu duymasınıistemediğini söyler ve buralardan gidip, çocuğunu tek başına büyüteceğini iddia eder.

Serkan Eda'ya evlenme teklifi eder. Eda'nın ise aklı Selin'in hamileliğindedir. Bu yüzden teklifi kabul etmez. Serkan ve Eda mutlu olacak mı?

Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yanı sıra Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

FOX Tv'de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı heyecanla beklenmeye başlandı. Sen Çal Kapımı 37. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimizde olacaktır.