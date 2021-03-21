21 Mart 2021 Pazar 11:35 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 11:35

Kardeşlerim 5. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Cumartesi akşamı Atv'de yayınlanan dizi, annesi ve babası ölen dört kardeşin zorlu hayat mücadelesini konu alıyor. Kardeşlerim 5. bölümde Akif ve Suzan'ı öpüşürken yakalayan Harika'nın tepkisi Suzan'ı köşeye sıkıştırır ve yaşadığı açmazdan dolayı bunalır. Aldığı karar, Akif'le Nebahat'ı şok eder. Atv'de Cumartesi akşamları yayınlanan dizinin başrollerinde Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk yer alıyor. İzleyenlere duygulu anlar yaşatan dizi Kardeşlerim 5. bölümü full izleme linki.

KARDEŞLERİM 5. BÖLÜM FULL İZLE ATV

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

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"Kalp en çok tutunduğu dala kırılır"

Kardceşlerim 5. bölüm izleyenlerinin karşısına çıktı.

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin ekrana gelen son bölümünde Akif ve Suzan'ı öpüşürken yakalayan Harika'nın tepkisi Suzan'ı köşeye sıkıştırırken, Akif yine her şeyin üstünü örtme çabasındadır.

Suzan yaşadığı açmazdan ve öğrendiği bir durumdan dolayı bunalır. Aldığı karar, Akif'le Nebahat'ı şok eder.

Şengül'ün kurnazlıklarının hedefi ise bu sefer Nebahat'tır.

Asiye ile Doruk okulda beraber şarkı söyleyince Harika iyice çileden çıkar ve Asiye'nin üzerine gider. Ömer duruma tepkisiz kalamaz.

Aybike'nin eline Harika ile ilgili bir koz geçer ve bu koz Ömer ile Harika'yı karşı karşıya getirirken, Kadir'in Orhan'dan öğrendiği gerçek şok etkisi yaratır.

KARDEŞLERİM ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Kardeşlerim önceki bölümde Nebahat doğum günü partisinde yaşananlardan sonra çocukları zora sokacak bir karar alırken, Şengül olayların üstünü örtmek için eline geçen kozla Nebahat 'in karşına dikilir.

Nebahat'e videoyu izleterek "Senin çocuklarının babası buz gibi katil..." der.

Ömer ve Oğulcan'ın başındaki bela, Kadir'in de başını derde sokar.

Harika, intikam almak için Aybike'yi oyuna getirirken, kendisinin yaşayacağı şokla altüst olur.

Kadir, tam beladan kurtulduklarını düşünürken, kardeşler beklenmedik bir olayla sarsılırlar.

Kadir işten çıkartılır. Aynı zamanda amcaları da işinden olmuştur.

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Kadir, Ömer, Asiye ve Emel... Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar... Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

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