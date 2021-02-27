27 Şubat 2021 Cumartesi 18:16 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 18:16

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun, dizide dikkat çeken karakterlerden biri oldu. Su Burcu Yazgı Coşkun, dizide 4 kardeşten biri olan Asiye karakterine hayat veriyor. Su Burcu Yazgı Coşkun, daha önce Kırmızı Oda dizisinde Meliha'nın ablası rolündeki başarısıyla adından söz ettirmişti. Peki Kardeşlerim dizisi Asiye kimdir? Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir, kaç yaşında?

NGM Medya'dan Nazlı Heptürk'ün yapımcılığını üstlendiği Kardeşlerim dizisinin yönetmenliğini Serkan Birinci üstleniyor. Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun'un biyografisi ve daha önce oynadığı diziler haberimizde yer alıyor.

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Su Burcu Yazgı Coşkun, 2004 yılında İstanbul'da doğdu. 16 yaşındaki Türk sinema ve dizi-film oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuğa daha 8 yaşındayken çocuk oyuncu olarak başlamıştır.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Su Burcu Coşkun, rol aldığı Kırmızı Oda dizisinde Güler karakterinde bir genç kızı canlandırdı. Kırmızı Oda'daki oyunculuğuyla çok beğeni topladı.

SU BURCU YAZGI COŞKUN'UN OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Kırmızı Oda :(Güler), Kuzgun (Naz), Bizi Hatırla (İrem, Sinema Filmi), Kara Yazı (Songül Uluçınar, Televizyon Dizisi ), Kadın (Bahar'ın küçüklüğü), Bizim Hikaye (Ceylan, Televizyon Dizisi), Aşk Yeniden (Elif Su, Televizyon Dizisi), Sana Bir Sır Vereceğim (Zeynep, Televizyon Dizisi), Sen Üzülme (Mine, Televizyon Filmi), Dabbe: Bir Cin Vakası (Sinema Filmi), Karadayı (Neşe, Televizyon Dizisi)

KARDEŞLERİM KONUSU

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel... Anneleri Hatice, babaları Veli ile mutlu ve huzurlu bir hayat süren, cepleri boş ama kalpleri sevgi dolu dört güzel kardeş...

Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsü...

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

Sefirin Kızı dizisinin yapımcılarından olan Nazlı Heptürk'ün yapımcılığını üstleneceği Kardeşlerim dizisi dram türünde bir hikayeyi konu alıyor.

Kardeşlerim dizisi Hatice kimdir?