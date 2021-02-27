27 Şubat 2021 Cumartesi 17:43 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:43

Kardeşlerim dizisi Hatice kimdir? sorusunun cevabı, ilk bölümüyle izleyicinin dikkatini çeken diziyi izleyenler tarafından merak edildi. NGM Medya'dan Nazlı Heptürk'ün yapımcılığını üstlendiği Kardeşlerim dizisinin yönetmenliğini Serkan Birinci üstleniyor. Kardeşlerim dizisinde Hatice karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı merak konusu oldu. Peki Kardeşlerim oyuncusu Hatice'nin gerçek adı nedir?

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ HATİCE'NİN GERÇEK ADI NEDİR?

Kardeşlerim dizisinde çocukların annesi rolünde olan ve hayatını kaybeden Hatice karakterini Güzin Alkan canlandırıyor. Kardeşlerim dizisi oyuncusu Hatice'nin gerçek adı Güzin Alkan'dır. Hatice Eren ailesinin annesidir. İlk bölümde ölür ve diziden ayrılır.

NGM Medya'nın yapımcılığında ekranlara gelen Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncuları ise Celil Nalçakan, Ahu Yağtu ve Kaan Sevi. Sefirin Kızı dizisinin yapımcılarından olan Nazlı Heptürk'ün yapımcılığını üstlendiği Kardeşlerim dizisi dram türünde bir hikayeyi konu alıyor.

KARDEŞLERİM OYUNCUSU HATİCE (GÜZİN ALKAN) KİMDİR?

1981 Eylül ayında İzmir'de dünyaya gelen Güzin Alkan, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Yabancı Damat adlı dizide oynadığı Döne karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Güzin Alkan, 2007 senesinde ise Dudaktan Kalbe adlı dizide Makbule rolünde oynamıştır. Daha sonra ise Güllerin Savaşı adlı dizide Naciye karakterine hayat vermiştir.

Başarılı oyuncu Güzin Alkan, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim adlı dizide kadroya dahil edilmiştir.

Güzin Alkan'ın oynadığı Diziler:

Güllerin Savaşı-Emre Kabakuşak-Fatih Aksoy-Naciye-Kanal D

Dila Hanım-Onur Tan-Aydın Bulut-Mürüvvet-Star TV

Kanıt-Biray Dalkıran-Kanal D

Dudaktan Kalbe-Andaç Haznedaroğlu-Makbule-Show TV

Yabancı Damat-Yağmur Taylan/Durul Taylan-Döne-Kanal D

Pilli Bebek-Oğuzhan Tercan-Ebru-ATV

Kardeşlerim - Atv

Sinema: Kader-Zeki Demirkubuz-Emine

KARDEŞLERİM KONUSU

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel... Anneleri Hatice, babaları Veli ile mutlu ve huzurlu bir hayat süren, cepleri boş ama kalpleri sevgi dolu dört güzel kardeş...

Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsü...