27 Şubat 2021 Cumartesi 20:55 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 20:55

Kardeşlerim dizisi 2. bölümü ile izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Kardeşlerim 2. bölümde; Kadir'in en küçük kardeşini yetimhaneye bırakmak zorunda kalması izleyenleri derinden etkiledi. Atv'de Cumartesi akşamları yayınlanan dizinin başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk paylaşıyor. İşte Kardeşlerim 2. bölüm full izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar. Diziyi canlı izlemek için BURAYA tıklayın.

KARDEŞLERİM 2. BÖLÜM FULL İZLE

KARDEŞLERİM 2. BÖLÜM ÖZETİ

Kardeşlerim 2. bölümde; Kadir, Ömer, Asiye ve Emel başlarını sokacak bir yer bulmuşlardır.

Yengeleri Şengül, çocuklardan kurtulmanın yollarını ararken, onların dramından faydalanma fırsatını da kaçırmaz.

Akif Atakul, sebep olduklarını örtbas etmek için elinden geleni yapar. Yoluna çıkan her engeli kaldırmakta ustalaşan Akif'in yolu, bu kez beklenmedik bir şekilde büyük bir çıkmaza girer.

Kadir, kardeşlerine bakabilmek için sabah akşam iş ararken, Ömer ve Oğulcan başlarına beklenmedik bir bela açarlar. Bu yaşanan olay, zengin ve yoksul çocuklar arasında asla dinmeyecek olan çatışmanın da başlangıcı olacaktır.

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

Kadir, en küçük kardeşini yetimhaneye bırakmak zorunda kalır.

KARDEŞLERİM İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel... Anneleri Hatice, babaları Veli ile mutlu ve huzurlu bir hayat süren, cepleri boş ama kalpleri sevgi dolu dört güzel kardeş...

Ta ki hayatlarını karartan, onları kimsesiz, boynu bükük bırakan o kara güne kadar...

Nereye savrulacakları belli olmayan, birbirlerinden başka tutunacak kimseleri olmayan bu dört kardeş, yaşananların ardından ayakta kalabilmek için mücadele verirken, Akif Atakul ise yaptıklarının bedelini ödemeden sıyrılmanın yollarını aramaktadır.

Kardeşlerim dizisi, her hafta Cumartesi akşamı saat 20.00'da Atv ekranlarında yayınlanacak.