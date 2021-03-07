07 Mart 2021 Pazar 10:52 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 10:52

Kardeşlerim 3. bölümüyle Atv'de izleyenlerinin karşısına çıktı. Cumartesi akşamı yayınlanan dizi, Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikayesini konu alıyor. Kardeşlerim 3. bölümde Melisa'nın doğum günü partisinde bombanın pimi çekilir. Aybike herkesi etkileyecek bir olay çıkarır. Dizinin bitmesinin ardından 4. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İzleyenlere duygulu anlar yaşatan dizi Kardeşlerim 3. bölümü full izleme sayfası haberimizde yer alıyor.

KARDEŞLERİM 3. BÖLÜM FULL İZLE ATV

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

KARDEŞLERİM 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kardeşlerim 3. bölümde Akif, Kadir'e çocukların hayatlarını değiştirecek bir teklifte bulunur.

Çocuklar geçinebilmek için hayat mücadelesi verirken aynı zamanda da yeni okullarında beklenmedik olaylarla karşılaşırlar.

Ömer ve Oğulcan'ın Doruk'la kavgası onları başka bir belaya sürüklerken Kadir olaylara kayıtsız kalamaz.

Amcaları Orhan, Şengül'ün entrikalarına rağmen çaresizliklerine çözüm arar.

Nebahat, Akif'in kendisini aldattığından şüphelenmeye başlar.

Melisa'nın doğum günü partisinde bombanın pimi çekilir. Aybike herkesi etkileyecek bir olay çıkarır.

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU

Kardeşlerim, hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini konu ediyor.

KARDEŞLERİM OYUNCULARI

Celil Nalçakan (Akif Atakul)

42 yaşında. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet duygularından yoksun ama bir o kadar da tatlı dilli, ağzı laf yapan, şeytan tüylü bir adam. Kendi istekleri doğrultusunda, çıkarları için yapamayacağı şey, ezemeyeceği kural yok.

Halit Özgür (Sarı Kadir Eren)

19 yaşında. Dürüst, çalışkan, mesafeli bir delikanlı. Kardeşlerinin hem anası hem babası. Anne ve babasından ona tek emanet kalan kardeşlerini en iyi şekilde yetiştirmeye çabalayıp geleceğe hazırlarken; onları her şeyden koruyup kollayan evin büyük abisi.

Ahu Yağtu (Suzan Manyaslı)

34 yaşında. Hoş, bakımlı ve çekici bir kadın. Kocasında bulamadığı sevgi ve şefkati dışarda ararken oldukça kırılan, yaşadıklarıyla kendini yeniden keşfedecek, geçmişin sırlarıyla yüzleşecek olan duygusal kadın.

Cüneyt Mete (Orhan Eren)

37 yaşında. Merhametli ve iyi kalpli bir aile babası. Karısının, çocuklarının ve ona abisinden kalan yeğenlerinin gönlünü hoş edip, onlara kol kanat gerebilmek için sabah akşam çalışan iyi bir adam.

Fadik Sevin Atasoy (Şengül Eren)

37 yaşında. Uyanık, değişken, paraya fazla değer veren, cingöz bir kadın. Kocasının yeğenlerine belli bir mesafeden sahip çıkmaya çalışırken, her daim fırsatlardan da istifade etmeyi iyi bilen bir kadın.

Su Burcu Yazgı (Coşkun Asiye Eren)

17 yaşında. Sade, anaç, dürüst ve güçlü bir kız. Abileri ve küçük kız kardeşi Emel'e annelik yaparken, derslerine sıkı sıkı sarılan çalışkan bir kız. Üstelik sesi de çok güzel.

Yiğit Koçak (Ömer Eren)

17 yaşında. Duygusal ve hırslı bir çocuk. Zaman zaman kalbinin sesine hakim olamayıp, kendini kaybetse de, abisi Kadir'in sorumluluklarını hafifletmek için üstüne düşeni yapan bir çocuk.

Aylin Akpınar (Emel Eren)

6 yaşında. Sevgi dolu, sevimli, neşeli bir çocuk. Anne ve babasının özlemini hep kalbinde hisseden, abilerinin ve ablasının sözünden çıkmayan, oyun oynamayı seven uslu bir kız.