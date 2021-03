07 Mart 2021 Pazar 11:11 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 11:11

Kuzey Yıldızı ilk Aşk, 54. bölümü Show Tv'de izleyenlerinin karşısına çıktı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 54. bölümde; Kuzey elmas yüzünden yaşadıklarından sıkılırken Yıldız ise olanları yavaş yavaş anlamaya başlıyor. Mine'nin elmasın cebinde olduğunu ağzından kaçırması ile işler iyice karışıyor. Tüm gerçekleri öğrendikten sonra silahlarına sarılan Yıldız, Kuzey'i kurtarmak için Kartal'ın odasını basıyor. Yıldız, Kuzey'i kurtarmak isterken Mine'nin rehin alınması sonrası arada kalıyor. İşte Kuzey Yıldızı 54. bölüm full izleme sayfası. Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm izle Puhu Tv!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 54. Bölümünde Kuzey, herkesin iyi olduğundan emin olup küçük bir ara verdiği balayına döndüğü sırada başka bir felaket haberiyle sarsılmıştır. Bu sefer tehlikede olan Sefer değil, biricik kızlarıdır.

Kuzey, kızlarının izini sürerken bu belaya, çevresindeki herkesin batmış olduğunu fark eder. Ama iş işten geçmiş, kendisi de neredeyse boğazına kadar bu belaya batmıştır.

Kızlarını, bela sarmalından kurtarmaya çalışırken bir yandan da Yıldız'ı endişelendirmemeye çalışan Kuzey, hayatının en büyük sınavlarından birini vermektedir.

Her odasında başka bir sürpriz saklayan otel, bizimkilerin kurtulmaya çalıştığı bir labirente dönüşmüştür. Her odasının başka bir belaya açıldığı, her koridorun başka sürprizler taşıdığı bu otelde bizimkilerin kurtulma şansı gittikçe azalmaktadır. Ama kocasız balayına daha fazla dayanamayan Yıldız, olaya el atacaktır.

Yıldız ailesinin kurtarıcısı mı olacak yoksa onlarla aynı kaderi mi paylaşacaktır?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2. Sezon 54. Bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Ivanka'yı bulmak için gençleri kaçıran Rus mafyası onları otele getiriyor. Gençler mafyayı ikna etmeye çalışsalar da başarılı olamıyorlar. Mafyanın lideri ise tanıdık bir isim çıkıyor.

Kuzey elmas yüzünden yaşadıklarından sıkılırken Yıldız ise olanları yavaş yavaş anlamaya başlıyor. Mine'nin elmasın cebinde olduğunu ağzından kaçırması ile işler iyice karışıyor. Elması alan Kartal, Yıldız ve kızları da rehin odasına gönderiyor. Onların yanına ise çok sürpriz bir isim geliyor.

Sefer ve Nahide'yi odasına getiren Kartal bu sefer işleri sertleştirip Nahide'yi rehin alıyor. Karısı ile saat arasında kalan Sefer, Kartal'a saldırıyor. İkili tam her şeyden kurtuldum derken odayı Boris basıyor.

"SAATİ VERİN KURTULUN"

Önce Sefer ve Nahide'yi rehin alan Kartal bu sefer ihaleyi büyütüp Kuzey ve Ruhi'yi de rehin alıyor. Panpalar ise en iyi bildiği şeyi yapıp Kartal'ı delirtiyor. Ortalıkta kaos hakimken Sefer hiç beklenmedik bir şey yapıp yine saati camdan atıyor.

