07 Mart 2021 Pazar 11:31 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 11:31

Sen Çal Kapımı 34. bölümüyle Cumartesi akşamı FOX Tv ekranlarında yayınlandı. Sen Çal Kapımı 34. Bölümde Serkan, Eda'yı Deniz ile evlenmekten vazgeçirmeye çalışıyor. Onun Deniz'e gerçekten aşık olmadığını anlayan Serkan, Eda'nın kendisine olan davranışından yüz bularak onu kızdıracak bir şey yapıyor. Romantik anların yaşandığı dizinin yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte Sen Çal Kapımı 34. bölüm full izleme sayfası, son bölüm özeti ve 35. yeni bölüm fragmanı.

SEN ÇAL KAPIMI 34. BÖLÜM FULL İZLE

Sen Çal Kapımı, her hafta Cumartesi yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. FOX Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel canlandırıyor.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yanı sıra Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimleri barındıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 35. BÖLÜM FRAGMANI

Eda ve Deniz sahte de olsa nikah masasına oturmak için hazırlanıyor. Serkan, Eda'nın Denizle evlenmesine anlam veremiyor. Eda, Deniz'in kendine gerçekten aşık olduğunu öğrenince ne yapacak?





SEN ÇAL KAPIMI 34. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı 34. bölümde; Serkan, Eda'yı Deniz ile evlenmekten vazgeçirmeye çalışıyor. Onun Deniz'e gerçekten aşık olmadığını anlayan Serkan, Eda'nın kendisine olan davranışından yüz bularak onu kızdıracak bir şey yapar ve Eda'yı öper.

Eda, Serkan'ın onu öpmesiyle her şeyi hatırladığı ümidine kapılır. Neden bunu yaptığını Serkan'a sorarken, Serkan'ın cevabı öfkelenmesine neden olur.

Eda, teknede yemekteyken denize düşüyor. Öte yandan Serkan gerçekleri duymak istiyor. Eda'ya "Gerçekten Deniz'e aşık mısın?" diye soruyor. Eda ise evet cevabını veriyor.

Serkan'ın bu hamlesi ikisi arasındaki aşk oyununu daha da kızıştırır. Peki bu aşk oyununu Eda mı Serkan mı yoksa sadece "aşk" mı kazanacak?