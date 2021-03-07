07 Mart 2021 Pazar 12:50 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 12:50

Masumlar Apartmanı 25. yeni bölüm Fragmanı yayınlandı. TRT1 ekranlarının sevilerek izlenen dizisinin yeni bölümü, heyecan ve gerilim dolu sahnelerle izleyicisinin karşısına çıkacak. Masumlar Apartmanı 25 bölüm fragmanında İnci bu olanlar kaldıramayıp sinir krizi geçiriyor. Safiye ise Naci başta olmak üzere herkesi kendinden uzaklaştırıyor. Peki Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölümden kesitler...

Masumlar Apartmanı 25. yeni bölüm fragmanında Han, İnci'yi yanında tutmak için her şeyi yaparken, İnci onların tedavi olması gerektiğini söylüyor.

MASUMLAR APARTMANI 25. BÖLÜM FRAGMANI





Evdeki tartışma sırasında Safiye haddini aşıp, İnci'ye tokat atıyor. Naci'nin tavsiyelerine karşı da agresif cevaplar veren Safiye, sevdiği adamı bile küstürmeyi başarıyor.

Öte yandan Ege'nin babası, evine gelen arkadaşlarının yanında Neriman'a "Benim oğlan sana aşık" diyor. Ege, kendisini arkadaşlarının yanında mahcup eden babasına ne tepki verecek?

Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan son bölümünde Han, İnci'ye sırrını açıklayarak çöp topladığı yerde her şeyi açık eder. İnci ise bu kadarını kaldıramayıp orayı terk eder.

Öte yandan Esra, evinin banyosunda Yunan heykeli biblosu bulur. Han'a bu şekilde hitap eden Esra, onun kendisine zarar vereceğini düşünür ve korkuya kapılır.

Esra'nın tutum ve davranışlarından hoşnut olmayan Esat ise Gülben'i çay içmeye çağırır. Gülben'in nasıl olduğunu merak ederek beraber çay içme teklifi sunmasının akabinde dışarıda vakit geçirirler. Gülben, bu davetin amacının arkadaşlık olduğunu bilse de duygularını gizlemekte zorlanır.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın yönetmenliğinde Çağrı Lostuvalı yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanarak hayata geçirilen OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı dizisi her hafta Salı günü TRT 1'de yayınlanıyor.

Masumlar Apartmanı'nın oyuncu kadrosunda; Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Çoşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel, Gizem Katmer gibi isimler yer alıyor.

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