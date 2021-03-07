07 Mart 2021 Pazar 11:30 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 11:30

Gönül Dağı 19. bölümü ile Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Gönül Dağı1 9. bölümde Yaşadığı ağır duyguların etkisinde olan Erkan, evden kaçar. Herkes köşe bucak Erkan'ı ararken, Sefer onu bir kuyunun içinde bulur. Sefer, ölümle burun buruna olan Erkan'ı kurtarıp Gedelli'ye getirebilecek midir? İşte Gönül Dağı 19. bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar.

GÖNÜL DAĞI 19. BÖLÜM İZLE (TRT İZLE)

Gönül Dağı 19. bölüm TRT izle sitesinde yayınlandı. Herhangi bir üyelik gerekmeden Facebook veya Google hesabınızla giriş yapabildiğiniz "TRTizle" sitesi, kanalda yayınlanan dizilerin bölümlerini yayınlıyor.

GÖNÜL DAĞI 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Gönül Dağı 19. bölümde Babasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşan Dilek, soluğu Taner'in yanında alır. Taner'le birlikte araştırma içindeyken Halime'nin, Taner'le konuşmadığını öğrenir. Bu durumu çözmek isteyen Dilek, Halime'nin katı yüzüyle karşılaşır.

Hem babasının gizemi, hem de Taner'le ilişkisindeki sıkıntılar, Dilek'i bir bilinmezin içine çeker ve onu yalnızlaştırır. Bunu gören Taner'in, Dilek'e yapacağı büyük sürpriz ne olacaktır?

Halk Eğitim Merkezi faaliyete geçmiştir. Ancak teknik imkansızlıkları da beraberinde getirmiştir. Gülsüm öğretmen, soluğu Taner ve amcaoğullarının yanında alır. Amcaoğulları, Halk Eğitim Merkezi'nin problemini çözebilecek midir?

Elektrik santralının açılışında hüsrana uğrayan Münir Bey, istifa eder. Kimse onu kararından vazgeçiremeyince iş Ramazan'a düşer. Ramazan'ın çabası sonuç verecek midir?

Yaşadığı ağır duyguların etkisinde olan Erkan, evden kaçar. Herkes köşe bucak Erkan'ı ararken, Sefer onu bir kuyunun içinde bulur. Sefer, ölümle burun buruna olan Erkan'ı kurtarıp Gedelli'ye getirebilecek midir?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.

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