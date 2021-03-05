05 Mart 2021 Cuma 23:55 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 23:55

Seni Çok Bekledim 6. bölüm izleyicisinin karşısına çıktı. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı dizinin son bölümünde Ayliz, bir kardeşi olduğunu öğrenir. Kardeşinin kim olduğunu bilmeyen Ayliz, kendi derdini bir yana bırakıp Kadir'in yanından bir an olsun ayrılmaz. Erol'a kan lazım olur ve Ayliz'in kan grubuyla aynıdır. Ayliz, krdeşi olduğunu bilmediği Erol'un hayatını mı kurtaracak? Seni Çok Bekledim 6. bölüm izleme sayfası ve son bölüm özeti. Seni Çok Bekledim 6 bölüm izle PuhuTv!

SENİ ÇOK BEKLEDİM 6. BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta zorlanan bir adam ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikayesini anlatan Seni Çok Bekledim, 6. bölümüyle cuma akşamı Star Tv ekranlarında yayınlandı.

Dizinin dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 6. BÖLÜM ÖZETİ

Selo tarafından vurulan Erol, hastanede yaşam mücadelesi verirken tüm bu olanlar için kendini suçlayan Kadir bir an evvel Selo'yu polise teslim etmek için elinden geleni yapar. Babasını bulacağını ümit ederken bir ikiz kardeşi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Ayliz, annesiyle yüzleştiğinde ne cevap alacaktır? Oğlu Umut'la kaçak durumuna düşen Selo, her şeyi geride bırakıp uzaklara gitmeyi başarabilecek mi?

Ayliz, bir kardeşi olduğunu öğrenir. Kardeşinin kim olduğunu bilmeyen Ayliz, kendi derdini bir yana bırakıp Kadir'in yanından bir an olsun ayrılmaz. Erol'a kan lazım olur ve Ayliz'in kan grubuyla aynıdır. Ayliz, krdeşi olduğunu bilmediği Erol'un hayatını mı kurtaracak?

Kadir bir an evvel Selo'yu polise teslim etmek için elinden geleni yapar.

Selahattin, karısı Zahide'nin ölümünden sorumlu tuttuğu Erol'u vurur. Ona daha önce güvenip şikayet etmeyen Kadir ise kendini suçlar. Erol'un durumu kritiktir. Öte yandan kayıp olan Selo'yu polis yakalar. Peki Erol kurtulacak mı?

İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz'in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?

Skala Yapım ve DNZ Film imzalı, başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaştığı Seni Çok Bekledim'in yönetmenliğini Şahin Altuğ üstlenirken, senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu yazıyor.

Star'ın yeni dizisi Seni Çok Bekledim 6. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Yönetmenliğini Şahin Altuğ'un yaptığı dizinin senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu yazıyor. Dizinin dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.

Seni Çok Bekledim Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) tutku dolu aşkını ekrana getiriyor.