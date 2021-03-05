05 Mart 2021 Cuma 23:53 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 23:53

Arka Sokaklar 580. bölüm izleyenleriyle buluştu. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar son bölümde Vurulan Cemal hemen hastaneye kaldırılır. Mesut psikolojik olarak çökmüş durumdadır. Ekrem'in ölüşü, Cemal'in gözünün önünde vurulması travma yaratır. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cemal'in kalbi duruyor. Cemal ölecek mi? İşte Arka Sokaklar 580. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Arka Sokaklar 580. bölümüyle Cuma akşamı Kanal D ekranlarında geldi. Arka Sokaklar 580. bölümde ekip, Medar'ın hücre evlerine baskınlar düzenler. Medar, ekibe ateş açmaya başlar. Çıkan çatışma sırasında Mesut vurulur. İşte Arka Sokaklar 580. bölüm full izleme linki ve son bölüm özeti.

ARKA SOKAKLAR 580. BÖLÜM İZLE

Aka Sokaklar 580. bölümde Ekibimiz, öldürülen sarışın ve beyaz tenli kadın dosyasıyla şaşırtıcı bir olayla karşı karşıya kalıyor. Tüm öldürülen kadınların Selin ile olan benzerliği Ali'nin dikkatini çekiyor. Cezaevindeyken eski polis olan ve Selin'e saplantılı bir aşk besleyen Halis ile yaptığı kavgalar sırasında fark ettiği bu yönü yüzünden nokta atış bir tahminde bulunur. Selin'in de hayatının tehlikede olduğunu bilen ekibimiz hemen Halis'in peşine düşer. Yakalanması zor olan Halis'in yanında ona yardımcı olan birisi daha vardır.

Bu sırada ekip, Özel Harekat Polislerinin desteğiyle Medar'ın hücre evlerine baskınlar düzenler. Yavaş yavaş Medar'a ulaşmaya başlayan ekibimiz Cemal'den sonra yeni bir acıyla karşı karşıya kalırlar. Medar'ın yerini tespit eden ekip dört bir koldan onu sıkıştırmıştır. Medar, ekibe ateş açmaya başlar. Çıkan çatışma sırasında Mesut vurulur.

Ağır yaralanan Cemal, hayat mücadelesi veriyor!

Medar'ın peşine Ekrem ile giden Cemal, teröristlerle çıkan çatışmada vurulup, ağır yaralanıyor. Mesut, olay yerine geldiğinde yüreğini parçalayan görüntüyle karşı karşıya kalıyor. Cemal, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alınıyor.

Durumu ciddi olan Cemal'in bu durumu başta Ezgi olmak üzere herkesi derinden etkiliyor.

Selin, uyarılarına aldırış etmeden Ekrem ile yeni bir maceraya atılıp Cemal'in hayatını tehlikeye atan Mesut'a sert sözlerle yükleniyor. Mesut ise, onu üzgün bakışlarla dinlemek zorunda kalıyor.

Bu sırada Medar, yeni eylem planlarının hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Medar'ın sağ kolu bu eylem öncesi Mesut ile karşı karşıya kalıyor.

CEMAL'İN KALBİ DURUYOR!

Cemal iki kurşun yemiş, kalbi durmuştur. Mesut, 15 dakika kalp masajı yapar. Cemal kendine gelir ancak tekrar bayılır. Bu sırada sağlıkçılar olay yerine intikal eder. Cemal hemen hastaneye kaldırılır. Rıza Baba, Reşat hocanın kapısını çalar. Herkes hastanededir. Ezgi bitmiş durumdadır. Mesut psikolojik olarak çökmüş durumdadır. Ekrem'in ölüşü, Cemal'in gözünün önünde vurulması travma yaratır. Selin durumun farkındadır ve destek olmaya çalışır. Cemal ameliyata alınır. Reşat hocanın ameliyatta olması Rıza baba ve ekibimizi bir nebze daha güçlü tutar. Cemal'in ameliyatı başarılı geçer. Herkes nefesleri tutmuş Cemal'in uyanmasını beklemektedir.

Esra, Cemal'in durumunu öğrenmek ve Hüsnü'ye destek vermek için hastaneye gelir. Hüsnü, Esra'nın herkesi sahiplenmesinden memnun olur. Hüsnü evlilik durumunu iyice düşünüp Nazike, Tekin ve Zeliha ile yeniden konuşur. Zeliha da babasının mutlu olmasını istemektedir ve bu evliliğe evet der.

Ekrem kendisine bir şey olursa Mesut'a ulaştırılması için, mit ekibinden bir polisine notlar bırakmıştır. Mesut bu evrakları incelemeye başlar. Buradan çıkan notlarla Medar'ın izini bulur. Mesut, Hakan, Engin ve Arda, Medar ile çatışmaya girer. Çatışmada Mesut vurulur. Engin ve Hakan, Mesut'un yanına koşar.