6 Mart 2021 reyting sonuçları: Cumartesi reytinglerinde Total ve AB sonuçları

07 Mart 2021 Pazar 09:23 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 09:23

Cumartesi akşamı yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Cumartesi günü Tv8'de Survivor 2021, Atv'de Kardeşlerim, Show Tv'de Kuzey Yıldızı ilk Aşk ve FOX Tv'de Sen Çal Kapımı izleyenleriyle buluştu. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Cumartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 6 Mart 2021 Reyting sonuçları.

Dün akşam Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı ilk Aşk, Kardeşlerim yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

6 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi reyting sonuçları ise şöyle:

Total'de 1.sırada TRT1'de ekrana gelen "Gönül Dağı", 2. Sırada ATV'de yayınlanan "Kardeşlerim", 3.sırada Show TV'de izleyiciyle buluşan "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Gönül Dağı", 2.sırada "Gülbin Tosu İle Fox Ana Haber Hafta Sonu", 3.sırada "Gönül Dağı"nın özeti yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 GÖNÜL DAĞI

2 KARDEŞLERİM

3 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

4 SHOW ANA HABER

5 GÖNÜL DAĞI

6 GÜLBİN TOSUN

7 SURVİVOR

8 İBO SHOW

9 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

10 KANAL D ANA HABER

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 GÖNÜL DAĞI

2 GÜLBİN TOSUN

3 GÖNÜL DAĞI

4 SURVİVOR

5 İBO SHOW

6 KARDEŞLERİM

7 SEN ÇAL KAPIMI

8 LOGAN WOLVERİNE

9 SHOW ANA HABER

10 KUZEY YILDIZI İLK AŞK