7 Mart 2021 Reyting sonuçları: Pazartesi reyting sıralamasında kim birinci oldu?

08 Mart 2021 Pazartesi 09:13 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 09:13

7 Mart Reyting sonuçları hakkında sabah saatlerinden itibaren araştırmalar hız kazandı. Dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçlarına göre en çok izlenen televizyon programı belli oldu. Pazartesi reytinglerinde Tv8'de Survivor 2021, TRT1'de Teşkilat, Show Tv'de Arıza, FOX Tv'de Kefaret, Atv'de Hercai dizisi kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün reyting sonuçları

Pazartesi akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen yapımlar yarışta bu hafta da reytinglerde kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Dün akşam yayınlanan dizilerden hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Pazartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 7 Mart 2021 reyting sonuçları...

7 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen haftanın Pazar reyting sonuçları ise şöyle:

Total'de 1.sırada TV8'de ekrana gelen "Survivor", 2. Sırada "Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu", 3. sırada "Show Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu", 2.sırada "Survivor", 3. sırada Star TV'de yayınlanan "Menajerimi Ara" yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

2 SURVIVOR TV8

3 MENAJERİMİ ARA

4 KEFARET FOX

5 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

6 A.RIZA SHOW TV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

9 KEFARET (OZET) FOX

10 HAVA DURUMU KANAL D