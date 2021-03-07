07 Mart 2021 Pazar 17:44 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 17:44

Teşkilat, bu akşam ilk bölümüyle TRT 1'de izleyicisiyle buluşacak. İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmelerin de seyirciye aktarılacağı Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Teşkilat-ı Mahsusa'dan bu yana faaliyet gösteren Türk istihbaratına dair bugüne kadar bilinmeyenleri, tahmin edilemeyen başarıları gözler önüne serecek dizinin senaryosu ve hikayesi izleyicinin dikkatini çekti. Peki Teşkilat oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.

TRT 1'in dünyadaki benzerleriyle yarışacak ölçüdeki yeni dizisi 'Teşkilat'a ilişkin nefes kesen bir tanıtım yayınlandı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat, 7 Mart 2021 Pazar günü TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.



TEŞKİLAT OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin yer alıyor.

Teşkilat dizisi ilk bölümden itibaren her pazar saat 20.00'de TRT 1'de olacak.

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI

Serdar (Çağlar Ertuğrul):

Teşkilatın en gözde istihbaratçılarından biridir. Almanya'da 10 yaşındayken ailesinin neo-nazilerin saldırısında hayatını kaybetmesi üzerine yurda getirilmiş ve Mete Bey'in gözetimi altında büyütülmüştür. Ekibin karizmatik lideri Serdar, çocukluktan itibaren tam donanımlı bir teşkilatçı olarak yetiştirilmiş, yakın dövüş ve silah kullanımında tam bir ustadır.

Zehra (Deniz Baysal):

Ekipte mantığın temsilcisi olan Zehra, zekâsı ve sakinliğiyle tanınır. En şiddetli krizlerde bile sakin kalabilen Zehra, gerçekçi ve rasyonel kararlar alan bir istihbaratçıdır.

Mete Bey (Mesut Akusta):

Ekibin akıl hocası ve kurucusu Mete Bey, tam bir devlet adamıdır. Devletin bekası için her şeyini ortaya koyan bir karakterdir ve stratejik düşünme yeteneğiyle dikkat çeker. Entelektüel birikimli sofistike kişiliği ile de işinde farklı bakış açıları geliştirebilmektedir.

Ceren (Ezgi Eyüboğlu):

Serdar'ın aşık olduğu sevgilisi Ceren, çekici ve sempatik bir kadındır. Mutfakta mucizeler yaratan ve yaptığı Fransız soslarını satarak hayatını sürdüren Ceren, karakterinde görünenden fazlasını barındırmaktadır.

Hakkı Dayı (Tuncer Salman):

Ekibin yaşlı kurdu Hakkı, tam bir insan sarrafıdır. Yılların tecrübesiyle insan davranışlarının analizinde de uzmanlık geliştirmiştir. Takip konusunda teşkilatın en iyisi olarak bilinir.

Pınar (Ezgi Şenler):

Kılık değiştirme ve plastik makyaj uzmanıdır. Kılıktan kılığa girebilmesiyle tanınan Pınar, aslen oyuncu olmak isterken kendini istihbaratçı olarak bulmuştur. Ekibin sivil ayaklı operasyonlarında en önemli role sahiptir.

Zayed Fadi (Mehmet Usta):

Çocukluğu Filistin'de yoksulluk içinde geçen Zayed Fadi, annesini parasızlık yüzünden tedavi ettiremediği için kaybetmiş ve daha o küçük yaşta ne pahasına olursa olsun "güç" ve para sahibi olmayı kafaya koymuş. Ona göre güce ve paraya ulaşmak için yapılan her şey mubah. Ortadoğu'da çevrilen bütün kirli işlerin taşeronu. Zeki, kibirli ve acımasız.

Adem Seyhan (Yavuz Bingöl):

Emekli bir MİT mensubudur olarak, teşkilat içinde hâlâ saygı duyulan bir isimdir. Uçan kuştan haberi olur ama küçük bir tespih dükkanında kendi halinde bir yaşam sürmektedir. Serdar'ın her daim danıştığı, ağabeyi yerine koyduğu bir karakterdir.

Hulki (Nihat Altınkaya):

Hırslı bir yapıya sahip Hulki, yerinde duramayan hiperaktiftir bir karakterdir. Silahlara merakıyla bilinir. Yakın dövüş ve ileri sürüş teknikleri konusunda da uzmandır.

Uzay (Serdar Yeğin):

ODTÜ istatistik mezunu, Yale'de doktora yapmış parlak bir zihindir. Ekibin analistidir. Operasyonların planlanması, gelişmelerin en doğru okumasını o yapar ve ekip operasyondayken hep bir adım sonrasını da o planlar.

Gürcan (Ahmet Uğur Say):

Ekibin siber uzmanı olan Gürcan, sempatik bir kişiliktir. Gerçek bir hacker olan Gürcan'ın bilgisayarlardan telefonlara, sızamayacağı elektronik cihaz yok.

TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın danışmanlığında hayata geçirilen 'Teşkilat'ın çekimleri, Ankara'da TIMS&B Productions'ın TRT iş birliğiyle inşa ettiği olağanüstü sette gerçekleşiyor. iddialı yapımının yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstleniyor.

'Teşkilat' dizisiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek. MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de bu dizi ile izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in yer aldığı 'Teşkilat'ın ilk tanıtımı, diziye dair merakı arttırarak kısa sürede büyük ilgi gördü.

'Teşkilat', ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla "yer altına" inen 'yedi vatan sevdalısının' mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek.