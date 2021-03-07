07 Mart 2021 Pazar 19:55 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 19:55

Teşkilat dizisi ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmelerin de seyirciye aktarılacağı dizinin senaryosunda, Türk istihbaratına dair bugüne kadar bilinmeyen başarıları gözler önüne serilecek. 7 olağanüstü vatan sevdalısı kahramanın başarılarını anlatan iddialı yapımının yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstleniyor. Teşkilat 1. bölüm izlemek isteyenler haberimizdeki link üzerinden Teşkilat 1. bölüm TRT 1 canlı izleme sayfasına tek parça olarak ulaşabilirler.

TEŞKİLAT 1. BÖLÜM CANLI İZLE

TEŞKİLAT 1. BÖLÜM TEK PARÇA (TRTİZLE)

Türkiye'ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye'nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir.

"SİZE ÖLMEYİ TEKLİF EDİYORUM"

Deneyimli istihbaratçı Mete Bey (Mesut Akusta) öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurtiçi ve yurtdışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve "resmen" ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar...

Mete Bey ekipte düşündüğü Zehra (Deniz Baysal Yurtcu), Hakkı Dayı (Tuncer Salman), Pınar (Ezgi Şenler), Hulki (Nihat Altınkaya), Uzay (Serdar Yeğin) ve Gürcan'la (Ahmet Uğur Say) tek tek görüşerek her birine, kendilerini tanıyan herkesin ve ailelerinin kendilerini "ölmüş bilmesi" gerektiğini söyler ve bunu kabullenmelerini teklif eder...

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR YOLUN BAŞINDA

Teşkilatın en iyi istihbaratçılarını bir araya getiren bu ekibin liderliği için teşkilatın en gözde ismi Serdar Kılıçaslan (Çağlar Ertuğrul) seçilir. Serdar, vatan sevgisi ile aşkı Ceren (Ezgi Eyüboğlu) arasında kalırken (çünkü bu görevin gereği Ceren de Serdar'ı 'ölmüş' bilecektir) her biri kendi alanında uzmanlaşmış istihbaratçılardan oluşan ekibin diğer üyeleri de geri dönüşü olmayan bir yola gireceklerinin farkına varırlar.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.

TÜRKİYE'NİN KALBİ ANKARA'DA DEV PRODÜKSİYON!

Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara'da bulunuyor...

Türkiye'nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Ülkemizin başkenti ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT'in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak.

İSİMSİZ KAHRAMANLARIN GERÇEK HİKAYELERİ

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

YEDİ OLAĞANÜSTÜ KAHRAMANIN VATAN SEVDASI EKRANA KİLİTLEYECEK

'Teşkilat', istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatacak.

Ve ilk bölümünde yedi vatan sevdalısı kahramanın kendileri için aldığı "ölüm" kararıyla çok konuşulacak!

Teşkilat dizisi ilk bölümden itibaren her pazar saat 20.00'de TRT 1'de olacak.