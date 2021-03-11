11 Mart 2021 Perşembe 12:25 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 12:25

Teşkilat dizisi yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerden tam puan alarak yayın hayatına reyting listesinin zirvesinde başladı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat dizisinin 2. bölüm fragmanında ekibin başkanı, Serdar'a "Kızın ajan olduğunu biliyor muydun?" diye sorar. Serdar için artık daha zorlu bir savaş başlamıştır. İşte Teşkilat 2. bölüm 1. ve 2. fragmanı...

TEŞKİLAT 2. BÖLÜM FRAGMANLARI









Teşkilat son bölümde; Tim, İHA-SİHA merkezine saldırı girişimi gerçekleştiren teröristlerin kimliklerini tespit ederek, canına kıydıkları mühendislerin kanını yerde bırakmamak üzere atağa geçerler.

Teşkilat son bölümde; Sınır ötesinde faaliyetlerde üstün başarılar kaydeden İHA-SİHA'ların bulunduğu merkeze teröristler tarafından saldırı yapılarak mühendislerin acımasızca katledilmesi olayların fitilini ateşlemiştir. Teşkilat 1.son bölümde; Ülkenin emniyetini temin eden mühendislerin cinayete kurban gitmesi ve söz konusu merkezin içerisinde yer alan mühim malumatların çalınması üzerine tim ekibinin oluşturulmasına karar kılınır.

REYTİNG REKORU KIRDI

Geçtiğimiz Pazar günü ilk bölümü yayınlanan "Teşkilat" dizisi, sosyal medyada, dünya trendlerinde (TT) "Dünya 5'incisi" olurken, Türkiye sosyal medya gündeminde ise zirveye oturarak birinci oldu.

Teşkilat, Total'de 10.10 izlenme oranı, AB'de 12.27 izlenme oranı, ABC1'de ise 11.84 izlenme oranıyla rekor kırdı.

Dizi, ilgi çekici karakterleri, aksiyon dolu heyecanlı hikayesi ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplarken #Teşkilat etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu.

TEŞKİLAT OYUNCULARI

TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat'ın yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Teşkilat dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin yer alıyor.

Teşkilat oyuncuları kimler? 'Teşkilat', Almanya'da neo nazilerin ailesini katlettiği küçük Serdar'ın Mete Bey'le tanışmasıyla başladı. Mete Bey, küçük Serdar'a artık Türkiye Cumhuriyeti devletinin himayesinde olduğunu söyledi ve ailesini öldürenleri bulacağına dair söz verdi.

Dizi, Mete Bey'in usta bir istihbaratçı olarak yetiştirdiği Serdar'ın sahadaki en önemli rolü üstlendiği Suriye'deki operasyonu ile devam etti.

Gerçekleştirdiği katliamın ardından Suriye'de gizlenen bir terörist, istihbarat teşkilatının incelikle planladığı bir operasyonla Türkiye'ye getirildi. Operasyonda yerli yapım SİHA'lar büyük bir rol üstlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin operasyonel kabiliyetinin artmasından rahatsız uluslararası arenada son derece etkili 'Şirket' adı verilen karanlık yapı, Serdar'ın imza attığı bu başarılı operasyonun ardından düğmeye bastı.

'Şirket', Türkiye'nin de içinde olduğu bölgenin sorumluluğunu son derece acımasız bir terörist olan Zayed Fadi'ye verdi.

ÖLMEDEN ÖNCE "ÖLMEYİ" SEÇTİLER

Şirket'in Türkiye ile kararının ardından ülkede yerleşik uyuyan hücreler harekete geçti ve İHA ve SİHA merkezine incelikle planlanmış bir saldırı düzenlendi. İHA-SİHA mucizesine imza atan Türk mühendisler acımasızca şehit edilirken, projeyle ilgili gizli bilgiler de 'Şirket'in ajanları tarafından çalındı.

Büyük üzüntüye sebep olan bu saldırının ardından Türkiye'ye karşı harekete geçmiş bu karanlık yapıyla etkin biçimde mücadele edilmesi için teşkilatın kıdemli ismi Mete Bey'e özel bir ekip kurulması için talimat verildi.

Mete Bey, ekip için teşkilatın alanında uzman isimlerini tek tek seçti. Ekipte düşündüğü isimlere teklifi ise ölmeyi kabul etmeleri oldu. Resmiyette ölmüş olacakları, ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalacakları bu görev için seçilen istihbaratçılar gelen teklifi vatan aşkıyla tereddütsüz kabul etti.

Tüm ekibin içinde olduğu uçağın düştüğünü duyuran haber, aileleri adeta perişan etti. Bu kazanın ardından ekip üyeleri şehit olarak kayıtlara geçti.

Serdar ise tüm çabasına rağmen engel olamadığı saldırının faillerini bulmak için kendi araştırmasını yürütmeye koyuldu. Bu uğurda sevgilisi Ceren'le yaptığı İtalya tatilini iptal etti ve ilişkisinin bozulmasını dahi göze aldı.

Çalınan bilgilerin el değiştireceğine dair aldığı istihbaratın peşine düşen Serdar, failleri yakalamayı umarken Ceren'i görünce hayatının şokunu yaşadı.

Evlilik planları yaptığı, hayatının kadını olduğunu düşündüğü sevgilisi Ceren, 'Şirket'in bir elemanıydı.

Sürükleyici hikayesi, göz kamaştıran prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosuyla izleyicinin kalbinde taht kuran 'Teşkilat', TRT 1 ekranlarında pazar akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının öyküsü 'Teşkilat', yeni bölümleriyle her pazar 20.00'de TRT 1'de!

Teşkilat 1. bölüm izle!