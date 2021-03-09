09 Mart 2021 Salı 23:55 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 23:55

EDHO (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) 185. bölümüyle izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşattı. EDHO son bölümde Hızır, yakaladığı adama "Emrin geldiği en büyük yerden başla anlatmaya..." diyerek sorular sorar. İlyas Çakırbeyli ise abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz. Tufan Reis'in de yardımıyla İdris ve ailesi üzerinde plan yapar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm full izlemek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz. EDHO 185. son bölüm tek parça izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümüyle Salı akşamı Atv'de ekranlara geldi. EDHO 185. bölümde, Hızır Çakırbeyli'nin içeri girmesine neden olan İshak öldürülür. Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izleyemeyenler EDHO son bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 185. BÖLÜM FULL İZLE (EDHO SON BÖLÜM)

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi yıldız isimlerin kadroda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümünde heycan ve aksiyon dolu sahnelerle izleyenlerin beğenisini kazandı.

EDHO 185. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığı iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır.

Özcan'ın otelde kendisini ortadan kaldırmaya çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür.

İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Bahar Sincanlı'nın yakın korumalığını yapan Orhan'ın ihanetini öğrenen ve bu bilgi sayesinde abisi Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır.

İlyas Çakırbeyli, Tufan Reis'in de yardımıyla İdris ve ailesi üzerinde plan yapar.

Atılan iftira yüzünden içeri giren Hızır Çakırbeyli, Tuncay ve Hamdi Korkmaz'ın kurduğu planı çözer.

Suphi üzerinden Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak isteyen Gece Kuşu ise kendi kazdığı kuyuya düşer.