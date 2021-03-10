10 Mart 2021 Çarşamba 20:45 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 20:45

Kuruluş Osman 49. bölümü ile izleyenlerinin karşısına çıktı. Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 49. bölümünde Osman Bey, obada bir toy düzenler. Süleyman ve Melik'in yardımıyla içeri sızan Kara Şaman Togay, Toy'a saldırı düzenler. Obada böyle bir saldırının yaşanması Osman Bey'e güvenin sarsılmasına neden olur. Osman Bey obadaki haini bulmak için nasıl bir plan kuracak? Kuruluş Osman 49. bölüm full izle tek parça!

Kuruluş Osman 49. son bölümde Malhun Hatun, Moğol komutanı tarafından yaralanır. Dizinin Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde Bala Hatun ve Malhun Hatun arasındaki gerilim artar. Osman bey bu konuda ne yapacak? İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 49. bölüm full tek parça izleme sayfası.

KURULUŞ OSMAN 49. BÖLÜM FULL İZLE

Atv kanalının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman 49. bölümünün sona ermesinin ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar ve 50. bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 50. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 49. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 49. bölümde Osman Bey, obadaki hainin cezasını vermek için ant içer.

OSMAN BEY TÜRK OBALARINI BİRLEŞTİREBİLECEK Mİ?

Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin ardından Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, Söğüt'te toplanacak Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunur.

TOGAY'DAN SUİKAST GİRİŞİMİ

Malhun Hatun ve babası Umur Bey'in de katıldığı toy için üst düzey güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, Süleyman ve Melik'in yardımıyla içeri sızan Kara Şaman Togay, Toy'a saldırı düzenler.

Düzenlediği Toy'da böyle bir saldırının yaşanması Osman Bey'e güvenin sarsılmasına neden olurken; Malhun Hatun yaralanan babasının hesabını sormak üzere Togay'ın peşine düşer.

MALHUN HATUN YARALANIYOR

Osman Bey, hem saldırının arkasında kimin olduğunu bulmak hem de obadaki haini ortaya çıkarmak için bir plan kurar.

Obadaki hainin Dündar Bey olabileceği ihtimali üzerine Savcı Bey, Bayhoca'nın ölümünün cezasını bizzat vermek ister.

Kara Şaman Togay'ın pusu kurduğu izini süren Malhun Hatun tuzağa düşer ve Togay tarafından yaralanır.

OSMAN BEY'İN PLANI İŞE YARAYACAK MI?

Suyun boğamadığı, ateşin yakamadığı Kara Şaman Togay kim? Osman Bey, Türk beylerine nasıl bir teklif yapacak? Togay Türk obalarını birbirine düşürmek için planı ne? Süleyman ve Melik'in Moğollarla ittifakının sonuçları ne olacak?

Yaralanan Umur Bey'in akıbeti ne olacak? Malhun Hatun babasının intikamını almak için ne yapacak? Dündar Bey'in yeni stratejisi ne olacak?

Bala Hatun ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

Kuruluş Osman, her hafta çarşamba akşamı yeni bölümleriyle 20.00'da Atv ekranlarında yayınlanıyor.