11 Mart 2021 Perşembe 00:53 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 00:53

Sadakatsiz 21. bölüm izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 21.bölümde; Asya ve Derin arasında beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Asya'nın Sinanla gazetelere çıkan haberine çok sevinen Derin, Asya'yı kışkırtmaya başlar. Peki Asya elindeki en güçlü silahı olan videoyu da Derin'e gösterecek mi? İki kadın arasındaki çekişme nelere yol açacak? Sadakatsiz 21.bölüm full izleme sayfası haberimizde yer alıyor.

Sadakatsiz 21. bölümü izleyenleriyle buluştu. Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sadakatsiz 21. bölümde Ancak Asya'nın Derin'in konuşmalarına tahammülü kalmamıştır. Asya elindeki videoyu yayınlayacak mı? Sadakatsiz 21.bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

SADAKATSİZ 21.BÖLÜM FULL İZLE!

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 21. bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

SADAKATSİZ 21. BÖLÜM ÖZETİ

Amerikan yapımı Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin son bölümü izleyenler tarafından heyecanla takip edildi.

Sadakatsiz 21. bölümde Selçuk'un Haluk'un oğlu olduğunu ilan etmesi herkeste büyük bir şok etkisi yaratırken Gönül Güçlü'nün beklenmedik planı gündeme bomba gibi düşer.

Kendisini umulmadık bir krizin ortasında bulan Asya'yı Selçuk'la yeniden bir araya getiren gelişme merak uyandırdı.

Asya ve Sinan konusunda sınırları zorlamaktan çekinmeyen Volkan'ın son hamlesinin arkasında yatan tedirgin edici gerçek nedir?

Sinan ile beraber açılışa katılan Asya'nın yeni ilişki haberi gazetelere yansıyarak tüm şehre yayılır. Bunu gören Derin ise oldukça sevinmiştir. Hemen haberi Volkan'a gösterir.

Derin, haberi gördükten sonra okulun önünde Asya'ya imalı konuşmalarda bulunur.

Asya'nın Sinan ile haberini gören Derin, Asya'ya "Yeni ilişkin hayırlı olsun. Gerçi ben seni Turgayla da çok yakıştırıyordum ama gönül bu tabi, söz dinlemiyor" der.

Asya ise "Bence kendi aile hayatın bu kadar karışıkken başkalarının hayatıyla meşgul olmamalısın" şeklinde cevap verir.

Derin, Asya'yı kışkırtmaya başlar "Hem bakarsın bu kez ilişkin yolunda gider.." der.

Asya dayanamayıp "Sinan, 'Volkan gibi bir kadınla beraberken başka bir kadınla yasak aşk yaşayacak kadar ahlaksız değildir belki' mi demek istedin?" der. Ve elindeki videoyu Derin'e gönderip göndermeme konusunda tereddüt eder. Asya, Volkan'ın kendisini öpmeye çalıştığı videoyu Derin'e gönderecek mi?

Diğer yandan Gönül'ün kardeşi, Bahar'dan çok hoşlanmıştır. Bahar'dan haz etmeyen Gönül, bu işe ne tepki verecek?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.