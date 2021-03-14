14 Mart 2021 Pazar 23:48 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 23:48

Kefaret 17. bölümü ile FOX Tv'de izleyenlerinin karşısına çıktı. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın yer aldığı Kefaret 17. bölümde Son anda polis baskınından kurtulan Arzu, kendisini ihbar eden ve bütün parasına el koyanın kim olduğunu araştırmaktadır. Meltem, Arzu'ya bütün bunları Ahmet'in yaptığını söyler. Arzu hayal kırıklığı yaşarken bir yandan da intikam peşine düşer. İşte Kefaret 17. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar.

Pazar akşamları FOX Tv'de yayınlanan Kefaret dizisinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşıyor. Kefaret 17. bölümü tek parça halinde izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.

KEFARET 17. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA



Kefaret dizisinin bu akşam yayınlanan 17. bölümünde Ahmet, Arzu ile ilişkisinin basına düşmesi sonrası işinden olunca bunalıma girer ve Zeynep'in çiftliğindeki köy evine sığınır.

Meltem, Ahmet'e boşanma davası açar ve uzaklaştırma kararı çıkartır.

Son anda polis baskınından kurtulan Arzu, kendisini ihbar eden ve bütün parasına el koyanın kim olduğunu araştırmaktadır.

Kefaret 17. bölümde Zeynep ve Sinan nikah için gün alırlar ancak Sinan nikah gününe kadar görevli olarak yurtdışında olacaktır.

Nikah günü yaklaşır ancak Sinan'dan hiçbir haber alınamamaktadır.

KEFARET ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Sinan'ın Sude'nin koruyucu babası olması için Zeynep ile evlenmesi ve çiftliğe yerleşmesi gerekmektedir.

Ahmet, Arzu ile tutkulu bir birlikteliği sürdürürken Meltem kocasının ihanetini belgelemesi için bir dedektif tutar.

Sinan, Cansu'yu kaçırılmadan önceki hayatını hatırlayabilmesi için geçmişinde bir yolculuğa çıkarmaya karar verir.

Ahmet, Arzu'nun daha fazla suça bulaşmasını engellemek için Sinan ile iş birliği yapar. Tuttuğu dedektifin işini iyi yapmadığını düşünen Meltem harekete geçer ve bütün planları alt üst eder.

Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanan Kefaret dizisi her Pazar FOX Tv'de yayınlanıyor.