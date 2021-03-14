14 Mart 2021 Pazar 20:10 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 20:10

Arıza 26. bölümüyle Pazar akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Arıza 26. bölümde; Herkesin gözü kulağı hastanede Haşmet ve Mert'ten gelecek haberlerdedir. Ali Rıza ile Burak Ersoylu arasındaki gerilim giderek artarken, Ali Rıza'nın Balaban'ın karşısına çıktığı anlar izleyenleri ekran başına kilitledi. Öte yandan Ali Rıza'nın telefonda konuştuğu kişiye "baba" demesi izleyenleri şaşırttı. Arıza 26. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor. İşte son bölümde yaşananlar.

ARIZA 26. BÖLÜM FULL İZLE

Arıza 26. yeni bölümde Ali Rıza, başladığı noktaya geri döndüğünü söyleyerek intikam için harekete geçeceğinin sinyallerini veriyor.

Ali Rıza ile Burak Ersoylu arasındaki gerilim giderek artarken, Melek'in sözleri dikkat çekiyor.

Ali Rıza ve Halide'nin büyük bir acı yaşadığı bölümde "Haşmet Ağa ve Mert kurtulabilecek mi?" sorusunun yanıtı büyük bir merakla bekleniyor.

İhtiyar'ın masayı yok ettiğini söylemesi herkesi şoke ederken, Burak Ersoylu'nun sözleri savaşın daha da büyüyeceğinin sinyallerini veriyor. Ali Rıza'nın Balaban'ın karşısına çıktığı anlarda ise gerilim giderek yükseldi.

Herkesin gözü kulağı hastanede Haşmet ve Mert'ten gelecek haberlerdedir.

İhtiyar tüm bu yaşananlardan sonra Mithat'ı konsorsiyumun başından alır, masayı da lağveder.

Herkes tarafını seçip plan yapmaya koyulurken, Ali Rıza eski bir dostuyla birlikte Mithatların gizli toplantısını basar.

Bunun üzerine Balaban yeni bir plan yaparak, hasımlarını ölümle baş başa bırakmak ister.

Arıza 26. son bölümde Ali Rıza, kendisine gelen sürpriz bir telefonun şaşkınlığı içerisindedir. Ali Rıza'nın telefonda konuştuğu kişiye "baba" demesi büyük heyecan uyandırıdı.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza 26.Bölümüyle Pazar 20:00'de Show TV'de