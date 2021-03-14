14 Mart 2021 Pazar 10:38 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 10:38

Sen Çal Kapımı 35. bölümüyle Cumartesi akşamı FOX Tv ekranlarında yayınlandı. Sen Çal Kapımı 35. Eda, gelinliğini denerken yanına gelen Serkan ise onun bu halinden çok etkileniyor. Nikah günü Serkan her şeyi hatırlıyor. Düğüne gelip Eda'ya hatırladığını söylüyor. Eda, nikahın gerçek olmadığını söylüyor fakat işin rengi ortaya çıkıyor. Peki şimdi ne olacak? Sen Çal Kapımı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Çal Kapımı 35. bölüm full izleme sayfası ve son bölüm özeti

SEN ÇAL KAPIMI 35. BÖLÜM FULL İZLE

Sen Çal Kapımı, her hafta Cumartesi yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. FOX Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel yer alıyıor.

SEN ÇAL KAPIMI 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisinin 36. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı anda haberimizde yer alacaktır.

Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yanı sıra Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 35. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan arkadaşına Eda ve Deniz'in ciddi ciddi evleneceğini söylerken oldukça endişelidir. Eda ise Serkan'a "Sen de Selin'le evleneceksin." diyerek nispet yapar.

Eda Serkan'a kendini hatırlatmak için elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen istediği sonucu alamadığı için çaresizdir.

Deniz ise Eda'ya aşık olmuştur ve Eda 2 gün sonra Deniz ile sahte de olsa nikah masasına oturacaktır.

Eda, Deniz ile evlenecek olmanın stresiyle baş etmeye çalışırken bir yandan da Serkan'ın hafızasının yerine gelmesi için dua eder. Eda'yı gelinlikle gören Serkan, gözlerini ondan alamaz. Eda'yı gelinlikle gören Serkan ise "çok güzelsin" der.

Sen Çal Kapımı 35. bölümde Eda için artık yolu sonudur. Serkan için, her şeyi göze alarak Deniz ile nikah masasına oturacaktır. Tek istediği, Serkan'ın geri dönmesidir.

Serkan'ın ise, kafası çok karışıktır. Eda oyuna devam ederken, Serkan da içindeki duyguları çözmeye çalışır.

Aydan ve Ayfer nikah olmasın, Eda ve Serkan birleşsin diye plan yapıp Serkan ile Eda'yı bir araya getirir.

Nikah günü Serkan her şeyi hatırlar. Düğüne gelip önce Selin'den özür diler, sonra Eda'ya her şeyi hatırladığını söyler. Eda, nikahın gerçek olmadığını, sadece onun hatırlaması için yaptıkları bir kurgu olduğunu anlatır fakat gerçek böyle değildir.

Deniz, Eda'ya karşı olan duygularından dolayı gerçek bir nikah memuru çağırmıştır. Peki şimdi ne olacak?

Peki Eda bu işe ne tepki verecek?

Sen Çal Kapımı Oyuncuları

Kerem Bursin (Serkan Bolat)

Hande Erçel (Eda)

Anıl İlter (Engin)

Bige Önal (Selin)

Neslihan Yeldan (Aydan)

Melisa Döngel (Ceren)

Elçin Afacan (Melek)

Evrim Doğan (Ayfer)

Çağrı Çıtanak (Ferit)

Alican Aytekin (Seyit)

İsmail Ege Şaşmaz (Kaan)

13 Mart 2021 Reyting sonuçları açıklandı! Cumartesi reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Son Yaz 11. bölüm izle!

Seni Çok Bekledim 7. bölüm izle!

Sadakatsiz 21. bölüm full izle!

Masumiyet 3. bölüm izle!