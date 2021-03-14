14 Mart 2021 Pazar 20:00 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 20:00

Teşkilat 2. bölüm izleyenleriyle buluştu. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan dizi, ilk bölümüyle izleyicilerden tam puan alarak reyting listesinin zirvesinde yer aldı. Teşkilat 2. bölümde Ekibin akıl hocası ve kurucusu Mete Bey Serdar'a 'Kızın ajan olduğunu biliyor muydun?' diye sorar. Serdar, bu durumdan haklı çıkabilecek mi? Teşkilat 2 bölüm full izlemek isteyenler için Teşkilat 2. bölüm tek parça halinde haberimizde yer alıyor. CANLI izlemek için BURAYA tıklayınız.

TEŞKİLAT 2. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA

Teşkilat, 2. bölümüyle 14 Mart 2021 Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlandı.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat, 2. bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

TEŞKİLAT 2. BÖLÜM ÖZETİ

Teşkilat dizisinin 2. bölümünde Sevgilisi Ceren'in hain çıkması nedeniyle hayatının en büyük şokunu yaşayan Serdar, bir yandan bu oyuna nasıl geldiğini düşünürken, diğer yandan iç güvenlik tarafından sorgulanır.

METE ACI HABERİ AİLELERE VERİYOR

Uçak kazasının ardından ekibin üyelerinin resmi olarak vefat ettiklerinin ilan edilmesiyle birlikte aileler soluğu Mete'nin yanında alır. Mete acı haberi ailelere verirken, aileleri ve sevdikleriyle iletişim kuramayan ekip üyeleri verdikleri kararın hayatlarını nasıl etkileyeceğini düşünmektedir.

İç güvenlik sorgusundan çıkan Serdar, Mete'nin talimatı ile Ceren'le ilişkisini sürdürmek zorunda kalır. Ceren ekip tarafından 24 saat takip altına alınırken; Ceren'den öğrendiği kritik bir bilgi Serdar'ı öfkesi ve görevi arasında tercih yapmak zorunda bırakır.

VE SERDAR DA 'ÖLMEDEN ÖNCE ÖLENLER EKİBİ'NE KATILIYOR

Ekip SİHA saldırısını düzenleyen Pascal'ın izini bulmak için canla başla çalışırken, gizli karargâha gelen Serdar ekip üyeleriyle tanışır. Mete, Serdar'ın da ekibe katıldığını açıklayınca buna en büyük itiraz Zehra'dan gelir.

Pascal'ın yurtdışına kaçacağı bilgisi üzerine ekip ilk operasyonları için harekete geçer. Şehit edilen mühendislerin kanını yerde bırakmamaya ant içen ekip Pascal'ı yakalayıp arkasındaki karanlık yapıya ulaşmaya kararlıdır.

'Teşkilat', Almanya'da neo nazilerin ailesini katlettiği küçük Serdar'ın Mete Bey'le tanışmasıyla başladı. Mete Bey, küçük Serdar'a artık Türkiye Cumhuriyeti devletinin himayesinde olduğunu söyledi ve ailesini öldürenleri bulacağına dair söz verdi.

Dizi, Mete Bey'in usta bir istihbaratçı olarak yetiştirdiği Serdar'ın sahadaki en önemli rolü üstlendiği Suriye'deki operasyonu ile devam etti.

Gerçekleştirdiği katliamın ardından Suriye'de gizlenen bir terörist, istihbarat teşkilatının incelikle planladığı bir operasyonla Türkiye'ye getirildi. Operasyonda yerli yapım SİHA'lar büyük bir rol üstlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin operasyonel kabiliyetinin artmasından rahatsız uluslararası arenada son derece etkili 'Şirket' adı verilen karanlık yapı, Serdar'ın imza attığı bu başarılı operasyonun ardından düğmeye bastı.

'Şirket', Türkiye'nin de içinde olduğu bölgenin sorumluluğunu son derece acımasız bir terörist olan Zayed Fadi'ye verdi.

Serdar ise tüm çabasına rağmen engel olamadığı saldırının faillerini bulmak için kendi araştırmasını yürütmeye koyuldu. Bu uğurda sevgilisi Ceren'le yaptığı İtalya tatilini iptal etti ve ilişkisinin bozulmasını dahi göze aldı.

Çalınan bilgilerin el değiştireceğine dair aldığı istihbaratın peşine düşen Serdar, failleri yakalamayı umarken Ceren'i görünce hayatının şokunu yaşadı.

Evlilik planları yaptığı, hayatının kadını olduğunu düşündüğü sevgilisi Ceren, 'Şirket'in bir elemanıydı.

Sürükleyici hikayesi, göz kamaştıran prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosuyla izleyicinin kalbinde taht kuran 'Teşkilat', TRT 1 ekranlarında pazar akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl'ün yer aldığı Teşkilat'ın yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın yapıyor.

Teşkilat oyuncuları kimler?

TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat'ın yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Teşkilat dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin yer alıyor.