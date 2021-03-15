14 Mart 2021 Reyting sonuçları: Pazar reyting sıralamasında kim birinci oldu?

15 Mart 2021 Pazartesi 09:53 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 09:53

14 Mart Reyting sonuçları hakkında sabah saatlerinden itibaren araştırmalar hız kazandı. Dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçlarına göre en çok izlenen televizyon programı belli oldu. Pazar reytinglerinde Tv8'de Survivor 2021, TRT1'de Teşkilat, Show Tv'de Arıza, FOX Tv'de Kefaret, Atv'de Hercai dizisi kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Pazar reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün reyting sonuçları

Pazar akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen yapımlar yarışta bu hafta da reytinglerde kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Dün akşam yayınlanan dizilerden hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Pazar reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 14 Mart 2021 reyting sonuçları...

14 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Mart 2021 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Survivor yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 SURVIVOR TV8

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SHOW ANA HABER SHOW TV

5 SURVIVOR ANLAT BAKALIM TV8

6 KEFARET FOX

7 A.RIZA SHOW TV

8 TESKILAT (TKR) TRT 1

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 HERCAI ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 SURVIVOR TV8

4 TESKILAT (TKR) TRT 1

5 MENAJERIMI ARA STAR TV

6 SURVIVOR ANLAT BAKALIM TV8

7 KEFARET FOX

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 A.RIZA SHOW TV

10 KEFARET (OZET) FOX

Teşkilat 2. bölüm izle tek parça!

Kefaret 17. bölüm tek parça!

Arıza 26. son bölüm izle!

Hercai 63. son bölüm izle!