14 Mart 2021 Pazar 23:55 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 23:55

Hercai 63. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Atv ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Hercai 63. bölümde Miran karanlık ve sonu felaket bir yola girmek üzeredir, onu durdurabilecek tek kişi ise Reyyan'dır. Duydukları karşısında şoke olan Reyyan, Dilşah'ın gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaşır ve ona karşı tedbir alır. Bu sırada gören Cihan ise elinde silah, düğün evini basar. İşte kaçıranlar için Hercai 63. bölüm full izleme linki.

HERCAİ 63. BÖLÜM FULL İZLE

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.

HERCAİ 63. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hercai son bölümde Reyyan, Miran'a öleceğini söyler. Miran duydukları karşısında kahrolsa da Reyyan'a yaşamadıkları her şeyi yaşatacağını söyler.

Reyyan'ın Miran'a söylediği "Benden başka kimseyi sevemezsin değil mi? sözü damga vurdu.

Hercai 63. bölümde Duydukları karşısında şoke olan Reyyan, Dilşah'ın gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaşır ve ona karşı tedbir almak zorunda olduğunu anlar.

Bu sırada Azat'ın ortadan kaybolmasının sorumlusu olarak Miran'ı gören Cihan ise elinde silah, düğün evini basar.

Füsun'un yaptıklarını öğrenen Zehra gözü dönmüş bir halde Aslanbey konağına giderken Miran'dan daha fazla gerçekleri saklayamayacağını anlayan Reyyan, ikisi için güzel bir akşam hazırlar.

Aynı gece, Miran'ın da Reyyan'a bir sürprizi vardır ancak olaylar beklenmedik biçimde gelişir.

Miran karanlık ve sonu felaket bir yola girmek üzeredir, onu durdurabilecek tek kişi ise Reyyan'dır.