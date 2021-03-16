16 Mart 2021 Salı 09:59 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 09:59

Yasak Elma dizisinin 102. bölümü ile Pazartesi akşamı izleyenlerinin karşısına çıktı. Yasak Elma 102. son bölümde; Hasan Ali'nin evinde yaşananlar ve sonrasında Yıldız'ın Cansu'yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düşer. Gözünü karartan Cansu, eve benzin döküp ateşe verir. Çağatay ve Yıldız evde mahsur kalır. Çağatay ve Yıldız, evden sağ çıkabilecek mi? Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma 102. bölüm full İzleme linki ve son bölüm özeti haberimizde.

YASAK ELMA 102. BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma'nın oyuncu kadrosunda; Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade, Şafak Pekdemir, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Can Nergis, Serkan Rutkay Ayıköz, Nilperi Şahinkaya ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu yer alıyor.

YASAK ELMA 102. BÖLÜM ÖZETİ

FOX Tv ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yasak Elma, 102. bölümü ile izleyenlerinin karşısına çıktı.

Yasak Elma 102. bölümde Hasan Ali'nin evinde yaşananlar ve sonrasında Yıldız'ın Cansu'yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düşer.

Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay'ın arasını düzeltmeye çalışırken, Şahika Hasan Ali'nin karısı olarak yerini sağlamlaştırmak için ikiliyi barıştırma çabasıyla araya girer.

Cansu ise kaybedecek bir şeyi kalmadığı için gözünü karartır ve tehlikeli bir hal alır.