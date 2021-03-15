15 Mart 2021 Pazartesi 23:54 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 23:54

Sefirin Kızı 44. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Star Tv ekranlarında yayınlanan Ege dizisi Sefirin Kızı 44. bölümde; Güven, Melek'i almak için Sancar'dan yediği son golün üzerine kendine yeni oyun arkadaşları bulur. Bu kez çok daha tehlikeli ve kontrol edilmesi imkansız biri oyunun içine girmektedir. Mavi'nin eski kocası, Güven'in tarafında yer alır. Sefirin Kızı 44. bölümü izlemek isteyenler için Sefirin Kızı son bölüm full izleme linki haberimizde.

SEFİRİN KIZI 44. SON BÖLÜM İZLE (PUHU TV)

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı, Star'ın sevilen dizisi, 'Sefirin Kızı' her pazartesi izleyici ile buluşuyor.

Sefirin Kızı 44. son bölümde; Mavi'nin eski kocası gelir ve hayatını zehir etmeye başlar.

SEFİRİN KIZI 44. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yapımına NGM ve O3 Medya'nın birlikte imza attığı Sefirin Kızı 44. bölümde, Mavi, Sancar'la olan evliliğinin keyfini süremeden eski eşi Sedat üzerine kabus gibi çöker.

Geçmişin yaralarından kurtulmaya çalıştıkça daha beter içine çekilen Mavi, bir yandan Sancar'a duyduğu güveni de sorgulamaya başlar.

Sancar kendini dönüp dönüp aynı soruların ve şüphelerin içinde çırpınırken bulur. Bir yandan Mavi'yi korumaya çalışan yüreği bu yangından sağ kurtulabilecek kadar güçlü olsa da aklıyla mücadelesi devam eder.

Yahya ve Dudu'nun düğün hazırlıkları son sürat devam ederken Yahya kafasındaki soru işaretlerinin peşine düşer.

Diğer tarafta Elvan, anası bildiği Halise ile hiç beklemediği bir konuşma yapar. Yapayalnız olduğunu hissettiği anda ona elini uzatan Bora'nın elini tutma konusunda ise kararsızdır.

Güven, Melek'i almak için Sancar'dan yediği son golün üzerine kendine yeni oyun arkadaşları bulur. Bu kez çok daha tehlikeli ve kontrol edilmesi imkansız bir oyunun içine girmektedir.

Yahya ve Dudu için büyük gün gelip çattığında herkesi birbirinden ilginç sürprizler beklemektedir. Efeoğlu ailesi için unutulmaz bir düğün günü olacaktır.

Sefirin Kızı'nın yapımına NGM ve O3 Medya'nın birlikte imza atıyor. Dizide; Engin Akyürek 'Sancar Efe' karakterini canlandırırken, Tuba Büyüküstün ise 'Mavi' karakterini canlandırıyor.

Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Ferit Aktuğ, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem ve Şafak Başkaya'nın da oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Ege'de yapılıyor.

Sefirin Kızı dizisinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı dizinin senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor.