15 Mart 2021 Reyting sonuçları: Pazartesi reyting sıralamasında kim birinci oldu?

16 Mart 2021 Salı 09:05 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 09:05

Pazartesi reyting sonuçları izleyenler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Survivor 2021, Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Maraşlı, Yasak Elma ve Sefirin Kızı yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Özellikle ikinci bölümüyle ekrana gelen Teşkilat dizisinin izlenme oranı merak ediliyor. Reyting sonuçları, TİAK tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Pazartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 15 Mart 2021 total ve AB Reyting sonuçları

Pazartesi akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen yapımlar yarışta bu hafta da reytinglerde kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Dün akşam yayınlanan dizilerden hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Pazartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 15 Mart 2021 reyting sonuçları...

15 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesitesi reyting sonuçları ise şöyle:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 MARASLI ATV

6 YASAK ELMA FOX

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 ATV ANA HABER ATV

9 MARASLI (OZET) ATV

10 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 YASAK ELMA FOX

5 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

6 MARASLI ATV

7 YASAK ELMA (OZET) FOX

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 SURVIVOR TV8