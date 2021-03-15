15 Mart 2021 Pazartesi 20:30 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 20:30

Çukur 4. sezon 28. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur'un 120. son bölümünde; Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü, mahalleliyi bir araya getirdi. Yamaç ve Cumali'nin düğüne gelmesi heyecanı yükseltirken, Koçovalı ailesinin birlikte eğlendiği anlar izleyenleri gülümsetti. Peki Amca ile Yamaç arasında giderek belirginleşen savaşta neler yaşanacak? Çukur 120. bölümü tek parça halinde izlemek isteyenler için Çukur 4.Sezon 28.Bölüm full izle Puhutv linki sizlerle.

ÇUKUR 4. SEZON 28. BÖLÜM FULL İZLE PUHUTV!

Çukur dizisinin 4. sezon 28. bölümü Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Çukur son bölümü full izlemek isteyenler, dizinin son bölümüne Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR 120. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (SHOW TV)

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur dizisinin yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.

Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı ve Çağrı Atakan rol alıyor.

ÇUKUR 120. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç'ın kızı Masal ile yaşadığı duygu dolu anların ekrana geldiği Çukur 4. sezon 28. bölümde Cumali ve Yamaç, kızlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdi.

Mutlu aile tablosu izleyenlerin de yüreğine dokunurken, Efsun'un hala yaşadıklarının etkisinde olduğu görüldü.

Sinir krizi geçiren Efsun'u Yamaç sakinleştirmeye çalışırken, ikilinin hali herkesi derinden etkiledi.

Efsun'un yapacağı sürpriz hamle, kendisini tehlikeye sokarken bu durum Yamaç'ı harekete geçirir.

Çukur 120. Bölümde Vartolu'nun oğlunun sünnet düğününde Kobra Murat sürprizi dikkat çekti.

Yamaç ve Cumali'nin düğüne gelmesi heyecanı yükseltirken, Koçovalı ailesinin birlikte eğlendiği anlar izleyenleri gülümsetti.

Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü iki tarafı da bir araya getirecek. Hayatta kalması için gerekli olan tek güvencenin elinden alındığını öğrenen Kulkan, bir kez daha Amca ile pazarlık masasına oturacak. Yamaç ve Cumali'nin Amca'ya karşı düzenledikleri aksiyon dolu planı nefesleri kesecek.

Amca ile Yamaç arasında giderek belirginleşen savaşta neler yaşanacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.